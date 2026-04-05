El Elche está bajo mínimos

Frente al Rayo Vallecano, el Elche se presentó con hasta cuatro bajas. Héctor Fort se acerca al final de su recuperación, John Chetauya continúa con molestias y ni Víctor Chust ni Adam Boayar pudieron estar en el último partido. Para el próximo partido, frente al Valencia, Sarabia tampoco podrá contar con Pedro Bigas que cumple con la sanción correspondiente a la expulsión contra el Rayo.

En la última jornada, el Elche solo tenía a tres centrales a su disposición. Este número se recortó a dos tras la expulsión de Bigas, por lo que Sarabia se vio obligado a cambiar a una línea de cuatro defensas. Contra el Valencia, quizá Chust y John puedan regresar, pero viniendo de lesión será difícil que disputen todo el partido.

Salvo recuperación exprés, el entrenador vasco tendrá que regresar a la opción de los dos centrales. Los únicos en esa demarcación completamente sanos son David Affengruber y Léo Petrot. La línea de cuatro atrás era un planteamiento por el que Sarabia no optaba desde la visita al Ciutat de València en enero. En aquella ocasión, en plena racha sin victorias, el equipo cayó por 3-2 frente al Levante en el último instante de partido.

Si tuvieran que recurrir al filial, Sarabia repartió oportunidades durante el parón de selecciones. En la segunda parte del amistoso frente al Aston Villa, el técnico vasco optó por Bema Sina para completar el partido. El central ghanés ha disputado 18 partidos con el Ilicitano desde su llegada el pasado verano.

En la parcela ofensiva, la situación también peligra. El Elche tiene a cuatro delanteros, una posición en la que, en el sistema de Sarabia, juegan dos. Uno de ellos, Adam, fue baja el último encuentro. André Silva regresaba de lesión, pero apenas disputó quince minutos.

Algunos de los jugadores que podrían aportar tranquilidad ante la falta de efectivos en ataque serían Grady Diang o Yago Santiago. El congoleño se retiró prematuramente de los compromisos con su selección con unas molestias. El caso del extremo gallego es diferente. Desde que volvió tras una dura rotura del ligamento cruzado, Santiago apenas llega a los 300 minutos con el club. Lleva sano desde noviembre, pero la falta de juego, sumado a la preocupación que conlleva una lesión de larga duración, hace que su disponibilidad sea cuestionable.

Noticias relacionadas

La falta de efectivos no ha podido llegar en un peor momento. Con nueve partidos por jugar, el Elche es decimoctavo. Solo han ganado un partido en 2026 y una situación así, complica cualquier esperanza de alcanzar la permanencia.