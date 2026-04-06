Al Elche le vuelven a visitar los fantasmas

No ha sido el fin de semana esperado en el Elche, después de tantos días de parón en la competición de Primera División debido a los compromisos internacionales. Los franjiverdes cayeron derrotados en Vallecas y la victoria del Mallorca les devuelve a zona de descenso... con fantasmas oteando el horizonte debido al contexto de la jornada.

Los franjiverdes abrieron el fin de semana futbolístico con el partido en Vallecas del viernes, en el que no solo alargaron un encuentro más su vía crucis a domicilio, que no se reduce a Semana Santa sino a toda la temporada. El conjunto dirigido por Eder Sarabia sigue sin saber lo que es ganar lejos del Martínez Valero en liga, con solo 4 puntos sumados de 45 posibles, el peor de la categoría en este sentido.

La ley del ex

Además, la derrota se produjo con uno de esos goles que siempre duelen, el que te marca un ex. En este caso, Randy Nteka, que no pasó demasiado tiempo defendiendo la franja verde (la segunda mitad de la catastrófica 2022-2023, en la que disputó 14 partidos y no marcó ningún tanto, pero que dejó buenas sensaciones en la comisión deportiva, que lo ha tanteado posteriormente en diversos mercados para intentar volver a incorporarlo a sus filas.

Nteka celebra el gol que le marcó al Elche / AFP7 vía Europa Press

Nteka acabó con las opciones franjiverdes de puntuar en el tramo final. El delantero francés no había visto puerta este curso en ninguna competición oficial y rompió ante Dituro su sequía goleadora, que duraba desde enero de 2025, cuando le hizo un doblete al Girona. La ley del ex, más cruel que nunca. El del ahora futbolista del Rayo se suma de este modo a otros tantos recibidos así este curso: Boyé (Alavés) y Mascarell (Mallorca).

Los árbitros

En Vallecas, la expulsión de Pedro Bigas por doble amonestación en la primera parte condicionó el rendimiento franjiverde durante más de medio parte. Y devolvió a primera plana el enfado general que existe en el Elche con los arbitrajes este curso. Desde el club consideran que, una vez más, el número de faltas que hace el equipo y las amonestaciones que recibe, en este caso con el extra de tratarse de una roja, no están compensados.

La sanción que recibirá Bigas no solo resultó un contratiempo durante buena parte del partido en Madrid sino que obligará a Sarabia a romperse la cabeza durante la semana para encontrar la defensa de máximas garantías para el derbi autonómico del sábado contra el Valencia, ya que a la ausencia del capitán hay que añadir la duda por el estado físico de Víctor Chust y la baja de John Chetauya.

El virus FIFA

Por último, existía la duda de saber cómo rendiría el equipo tras el parón internacional de la semana anterior. El día elegido para programar el partido (viernes) no gustaba por la cercanía con el regreso de jugadores como Cepeda, que directamente se incorporó a la expedición en la capital de España tras viajar (ida y vuelta) a Nueva Zelanda para disputar un torneo amistoso con Chile. No tuvo minutos en Vallecas.

Tampoco jugó, ya que regresó lesionado de su estancia en México para conseguir el billete para el Mundial con la República Democrática del Congo, Diang. El que sí lo hizo fue Affengruber, titular en el eje de la zaga tras haber tenido una estancia con su selección, Austria, más cómoda, sin desplazamientos largos y con poca carga de minutos en sus piernas.

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Muriqi, autor del gol del triunfo del Mallorca contra el Real Madrid / CATI CLADERA / EFE

Sin embargo, el virus FIFA atacó al Elche de manera indirecta. No le afectó por sus internacionales sino por el rendimiento de los del Real Madrid, que no fueron capaces de derrotar al Mallorca (2-1), en un triunfo que permite a los baleares salir del descenso, aumentar su moral y meter en serios problemas a los franjiverdes, que tras perder con el Rayo confiaban, al menos, en que los merengues cumplieran en su lucha por la liga y dejarán las tres últimas posiciones sin alterar.