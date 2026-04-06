Elche-Valencia | El derbi de Rafa y Germán

El pasado siempre vuelve. Y, en el fútbol, más. Con jugadores tan habituados a empezar sus carreras en un lugar y desarrollarlas, como nómadas, por diversos puntos del mismo país, cuando no en diferentes latitudes, no es extraño que te reencuentres con el escudo que un día defendiste. Incluso en situaciones, como la actual del Elche, en la que poco lugar hay para los sentimientos. Los puntos hacen falta más que nunca.

Rafa Mir y Germán Valera, piezas clave para Eder Sarabia en los esquemas del técnico franjiverde, quieren activar la ley del ex este sábado (16:15 horas) en el derbi autonómico contra el Valencia. Esa ley no escrita, pero tantas veces cumplida en el mundo del fútbol. Una de las últimas, muy reciente, con los propios franjiverdes como perjudicados, tras el gol del Randy Nteka para el Rayo Vallecano que rompía más de un año de sequía personal y que obligaba a los ilicitanos a prolongar su vía crucis particular de esta temporada a domicilio (no han ganado en liga lejos del Martínez Valero) y a regresar a zona de descenso a Segunda División.

Mir, canterano estrella

Esa posición quieren abandonar derrotando al Valencia, en día especial sobre todo para un Rafa Mir que fue un proyecto estrella de la cantera del Valencia. Allí, el delantero se hinchó a meter goles entre 2012 y 2018, subiendo peldaños desde cadetes hasta el filial, un Mestalla con el que conoció el Martínez Valero.

Rafa Mir, durante un entrenamiento con el Elche, esta temporada. / Áxel Álvarez

En la temporada 2017-2018, con el Elche en Segunda División B, Mir firmó una magnífica actuación individual en el que casi una década después es su estadio, con un doblete que serían sus últimos goles en la cantera valencianista, antes de emprender un viaje que le llevó por Las Palmas, Huesca y Sevilla antes de regresar a la capital del Turia, donde lejos de reencontrar el nivel que apuntaba en categorías inferiores (dos goles en 22 partidos oficiales como cedido en la 2024-2025) se le acumularon los problemas extradeportivos, con una denuncia por presunta agresión sexual que está pendiente de juicio y por la que la Fiscalía pide diez años y medio de cárcel.

En el Elche, Mir ha encontrado el entorno deportivo en el que volver a brillar de manera individual, al menos en números. Es el máximo goleador del equipo franjiverde (8 tantos) y cuenta con la confianza y el respaldo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, del club que tiene una opción de compra este verano para hacerse con sus servicios en propiedad. Ahora espera enfrentarse al Valencia, tras haberse perdido el duelo de la primera vuelta, hace tres meses, debido a una lesión que le tuvo varias semanas apartado de la dinámica de juego.

Valera, fichaje de futuro

El que parece no tener freno es Germán Valera, que también vivirá este fin de semana un día especial, ante un rival que no hace demasiado era su casa y en el que ansiaba triunfar antes de descubrir su mejor versión con una franja verde en el pecho.

Valera recaló en el Valencia en el verano de 2024, tras haberse formado en la cantera del Atlético de Madrid y haberse curtido en plazas complejas como Tenerife, San Sebastián o Zaragoza, con un breve paso incluso por Andorra, donde conoció de primera mano los métodos de Sarabia, con el que se reencontró en febrero del año pasado. Antes, durante unos meses, lo intentó en un Valencia que lo captó como refuerzo de futuro a revalorizar, dentro de la nueva política de fichajes de la entidad en esta etapa de la era Lim en la que el perfil de las incorporaciones valencianistas ha ido dando diversos giros.

Germán Valera conduce el balón en Mestalla. / Europa Press

En Mestalla, a Germán Valera no le llegaron excesivas oportunidades. Allí recaló tras variar su rumbo a última hora. Iba a fichar por el Elche, pero «retrasó» su incorporación unos meses para intentarlo en Primera, con Rubén Baraja al mando. Únicamente disputó 12 partidos antes de aceptar la segunda invitación de Christian Bragarnik para ascender a la élite y tratar de consolidarse en ella.

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En la ciudad de las palmeras, el rendimiento de Valera está siendo notable. Se integró a la perfección y ayudó al ascenso, acomodándose a la posición de carrilero en las últimas jornadas. La entidad franjiverde jugó sus cartas para hacerse en propiedad con el futbolista en julio y en Primera (28 partidos y 4 goles) se ha destapado como un velocista incansable, con capacidad de profundizar en banda izquierda. El sábado, como Mir, jugará con un extra de motivación. Por salir del descenso. Y por recordarle a su ex lo que se perdió.