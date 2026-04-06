El penalti alicantino que cambió las dinámicas de Elche y Valencia

Minuto 86 del derbi entre Valencia y Elche, en Mestalla, correspondiente a la jornada 19 de Primera División, última de la primera vuelta de la temporada actual. Los franjiverdes ganan por la mínima, gracias a un tanto de Diang, y las dinámicas de ambos contendientes son muy distintas: unos con el agua al cuello, otros navegando en un mar de tranquilidad.

Han pasado tres meses de aquel momento. Quedaban cuatro minutos y el descuento para concluir aquel derbi. Y las situaciones, ahora, son casi inversas. Unos han tomado cierta distancia con el infierno. Otros se han metido en él. Y todo comenzó por un penalti... anotado por un alicantino.

El gol que lo cambió todo

En el minuto 87 de aquel Valencia-Elche, Pepelu (Denia, 1998) hizo el empate a uno en un duelo en el que los franjiverdes no brillaron, pero parecía que iban a conseguir su primera victoria a domicilio en liga del curso. No pasó. Y esto sigue sin haber ocurrido... tres meses después. El tanto del ex del Hércules (32 partidos como blanquiazul en la 2017-2018, cedido por el Levante) dio aire a su equipo... y a su técnico, Carlos Corberán.

El Valencia llegaba a aquel cita con muchos problemas, tras cinco jornadas sin ganar (esa sería la sexta) y solo una victoria en 13 partidos. En zona de descenso y con la ira de la grada de Mestalla repartida entre todos los frentes: propiedad, banquillo y césped. Escenario ideal para que el Elche picotease por primera vez lejos de casa... y alargará su tranquilidad.

Los franjiverdes visitaban el feudo valencianista tras haber perdido su condición de invicto como local en otro derbi autonómico, contra el Villarreal. Navegaban por la zona media, mirando incluso a Europa. Y se adelantaron en el marcador, sin brillo. Todo parecía encarrilado hacia un desenlace en el que el Elche mantuviera su buena dinámica y el Valencia buscara soluciones a sus problemas más allá de Corberán.

Seis puntos de distancia

El penalti de Pepelu lo cambió todo. El Valencia incluso pudo llevarse el derbi en el descuento. No lo hizo, por lo que prolongó su mala racha. El Elche no ganó a domicilio, pero el punto se dio por bueno. A partir de ahí, giro radical en la situación de los dos contendientes del derbi hasta llegar a este fin de semana, ya en el mes de abril, donde volverán a verse las caras, esta vez en el Martínez Valero.

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Imagen del derbi entre Elche y Valencia de la primera vuelta / EFE

El Valencia rompió su mala racha a la semana siguiente, ganando en Getafe. Y cogió ritmo: seis victorias en los últimos diez partidos. Han salido de un descenso en el que se ha metido precisamente el Elche, que ahora está a seis puntos de los valencianistas, tras haber ganado únicamente un partido en este mismo lapso de tiempo. En esta situación, el derbi de este sábado se antoja fundamental para ambos. Unos para salir del infierno. Otros para navegar tranquilos. Como en enero, pero con los papeles intercambiados.