David Affengruber, jugador del Elche: "Necesitamos que el estadio tenga la misma atmósfera que en el último partido"

30 días agridulces. Así ha debido ser el último mes de David Affengruber. Prácticamente al mismo tiempo que conseguía la primera victoria del año, el central franjiverde era convocado por primera vez con la selección austriaca. A su vuelta, el Elche volvía a perder lejos del Martínez Valero. Antes del partido frente al Valencia, el defensa ha concedido una entrevista para las redes del club donde ha valorado la importancia del mismo: "Es importante para nosotros porque queremos salir de esta situación y necesitamos los tres puntos".

La situación del defensa ha sido atípica. Affengruber era llamado para representar a su país por primera vez en su carrera deportiva. "En Austria hacía frío. Entrenábamos a menos un grado", confesaba el central. "Ahora estoy de vuelta y contento de poder ver a mis compañeros. Es importante estar aquí y centrarme en lo que pueda pasar el sábado, el resto no importa", añadió.

Ya en Elche, Affengruber se incorporó de inmediato a los entrenamientos de Eder Sarabia. "Los primeros días fueron buenos. El entrenamiento de hoy ha sido bueno. Ha estado más enfocado en la defensa. Mis compañeros lo han dado todo en el campo y eso es lo que necesitamos para el fin de semana", expresó el austriaco. Su disponibilidad también le permitió jugar todo el encuentro frente al Rayo. En él, tuvo que jugar gran parte del encuentro con uno menos tras la temprana expulsión de Pedro Bigas. "Los errores a veces pasan. Todo el mundo puede cometer errores, es parte del juego. El fútbol es un deporte de errores y por eso jugamos con un hombre menos, pero eso ya no importa", declaró.

En todo momento, el zaguero prefirió enfocarse en el encuentro frente al Valencia: "Tenemos que olvidar el último partido y centrarnos en el siguiente. Creo que contra el Valencia será duro, como lo fue contra el Mallorca. En eso nos enfocamos ahora". También, tuvo tiempo para mandar una petición para la afición. "Necesitamos a todo el estadio, esperemos que esté lleno y tenga la misma energía que en el último partido aquí", expresó.

Antes de acabar, Affengruber mostró su progreso con el idioma mandando un mensaje para los franjiverdes en español. "Es importante para todos, como club, también con los aficionados, luchamos juntos hasta el final para quedarnos en primera división", concluyó.