Elige tu Elche retro-vintage: 11 futbolistas y un entrenador

Este fin de semana llega la jornada retro organizada por LaLiga, en la que los clubes de Primera División rendirán homenaje a su pasado con equipaciones ambientadas en otras épocas y adaptadas a la actualidad.

En el Elche-Valencia del sábado (16:15 horas) el conjunto ilicitano lucirá una equipación basada en la primera parte de la década de los noventa, con la franja ancha y un cambio en el escudo, que sustuirá al actual por el de aquellos tiempos, en el que, por ejemplo, el orden de las iniciales del nombre del club estaba invertido.

Camisetas de la UD Las Palmas, Elche y Sporting para la jornada retro de LaLiga. / LALIGA

Para acompañar a esta jornada y aumentar la dosis de nostalgia, desde INFORMACIÓN proponemos a nuestros lectores que elijan un once retro-vintage con futbolistas del Elche de diversas épocas, con la fecha límite marcada en el año 2000.

Elige el equipo retro-vintage del Elche

En cada posición designada, que debido a las diferencias del fútbol de cada época no son inamovibles, proponemos tres opciones, de las que el lector deberá elegir una. Posiblemente no estén todos los que deban estar, ya que se ha tratado de mezclar el nivel futbolístico de los jugadores, su rendimiento en el Elche y la inclusión de todas las épocas del club. Por último, también se propone la elección de un entrenador.

Porteros

Las tres opciones para la portería franjiverde son Pazos, Miguel Recio y Patxi Iru. Pazos (1962-1969) representa a los porteros de la década de los sesenta, la mejor de la historia del Elche. Fue el que más jugó durante aquellos tiempos, tras llegar procedente del Atlético de Madrid.

Miguel Recio (1982-1993) fue un clásico bajo palos en un Elche en el que vivió desde temporadas en la élite hasta la caída a Segunda División B. Patxi Iru (1993-1998) tomó precisamente el relevo del madrileño en la portería ilicitana y consiguió el regreso, con mucho sufrimiento, a la categoría de plata del fútbol español.

Lateral derecho

Para la posición de lateral derecho los tres candidatos son Ballester, Indio y Benito Sánchez. Ballester (1966-1970) fue un prometedor lateral que brilló en el Elche hasta llegar a ser internacional absoluto y fichar por el Real Madrid, donde no pudo triunfar debido a las lesiones.

Indio (1973-1978) fue un correoso defensa, prototipo de aquellos tiempos, que no se cansaba de correr y pegarse a la estrella de turno rival. Benito Sánchez (1987-1990 y 1992-1993) fue un lateral con llegada y buen pie, el defensa más goleador del Elche hasta la aparición después de Edu Albacar.

Central

Para la posición de central marcador los tres seleccionados son Llompart, Quesada y Alejo. Llompart (1964-1977) vivió los mejores años del Elche sobre el terreno de juego, amoldando su posición desde el centro del campo hasta la zaga. Luego también sería entrenador franjiverde.

Quesada (1978-1987) fue un defensor con fuerza y capacidad aérea, al que tras mucho esfuerzo le llegó el premio de jugar en Primera como franjiverde, aunque fuera de manera breve. Alejo (1997-2001) llegó al Elche tras una destacada carrera con el Celta en la máxima categoría para sacarlo del pozo de Segunda B tras un descenso en su primer año.

Líbero

Para completar la posición de central, con un perfil más de líbero, los tres candidatos son Iborra, Gilberto y Adolfo. Iborra (1960-1971) fue el líder desde atrás del mejor Elche de la historia, formando un tándem inolvidable con Llompart, con trazas de centrocampista de la época.

Gilberto (1977-1980 y 1985-1986) posiblemente sea el que más responde al prototipo de líbero, muy habitual en los años ochenta en el mundo del fútbol. Adolfo (1992-1998) tuvo que vivir la peor época de la entidad en su centenaria historia, pero la cerró con la celebración del ascenso a Segunda.

Lateral izquierdo

En la posición de lateral izquierdo los tres candidatos son Quirant, Canós y Robi. Quirant (1953-1967) es toda una leyenda del Elche, tras haber vivido el florecimiento de la entidad, desde las catacumbas del fútbol en los años cincuenta hasta su consolidación en la élite.

Canós (1964-1976) precisamente tomó el relevo en la zona izquierda de la zaga de Quirant, dando fiabilidad a la posición y alcanzando la internacionalidad absoluta. Robi (1986-1991 y 1994-1996) pasó a la historia, además de por su alta cantidad de partidos luciendo la franja, por anotar el gol que valió el ascenso a Primera en 1988.

Mediocentro

Para el perfil de mediocentro más defensivo o posicional los tres candidatos son Ramos, Lico y Aníbal Montero. Ramos (1962-1965) formó una sociedad para el recuerdo con Forneris, baluartes defensivos de un notable Elche que han quedado instaurados en el imaginario colectivo de los más veteranos.

Lico (1965-1967 y 1982-1983) fue otro inagotable futbolista que no se cansaba de recorrer kilómetros y de ayudar a sus compañeros. Aníbal Montero (1971-1978) posiblemente fue un adelantado a su época, capaz de construir y destruir desde la zona ancha del terreno de juego.

Organizador

Con un perfil más creativo en la sala de máquinas los tres elegidos serían Asensi, Félix Palomares y Leguía. Asensi (1966-1970) era capaz de abarcar toda la medular, con calidad a raudales como para ganarse un sitio en el Barcelona y en la selección española de la época.

Félix Palomares (1972-1978, 1980-1981 y 1982-1985) recorrió el mismo camino que Asensi, aunque las lesiones no le dejaron brillar fuera de la ciudad de las palmeras. Leguía (1983-1985) era otro jugador capaz de asumir el mando de la medular sin casi ayudas, con capacidad tanto para organizar como para destruir juego.

Mediapunta

Acercándonos ya al área rival, los tres centrocampistas con perfil ofensivo elegidos son Lezcano, Curro y Trobbiani. Lezcano (1962-1971) llegó a Elche con vitola de delantero, pero supo rehacer su fútbol a las necesidades del equipo, sin perder nunca llegada al área rival.

Curro (1965-1971) era uno de los tapados del mejor Elche de todos los tiempos, autor de goles históricos como el que derrotó al Real Madrid en 1969 y los cuatro, incluido uno en semifinales, camino hacia la final de Copa de aquel mismo año. Trobbiani (1976-1980 y 1985-1987) añade a su rendimiento el hecho de haber sido campeón mundial como franjiverde.

Delantero nacional

Entre los principales atacantes del Elche nacidos en España los tres seleccionados son Pierita, Claudio y Cuxart. Pierita (1939-1942, 1944-1950 y 1953-1954) fue el máximo goleador de la historia del club ilicitano hasta la irrupción de Nino, en una época en la que el club transitaba entre Tercera y Segunda División.

Claudio (1984-1989 y 1996-2000) metió goles primero para ganarse un hueco en la élite nacional y después para ayudar al Elche a salir del infierno de Segunda B. Cuxart (1994-1997) respondió perfectamente a la figura de jornalero del gol en la categoría de bronce, con el éxito final del ascenso en su último curso como franjiverde.

Delantero extranjero

Para el rol de delantero nacido fuera de las fronteras de España los seleccionados son Cardona, Cayetano Ré y Romero. Cardona (1958-1964) llegó a la ciudad de las palmeras para ascender por primera vez a la máxima categoría, consolidarse en ella y ganarse un puesto en el Atlético de Madrid.

Cayetano Ré (1959-1962) fue compañero del hondureño y su rendimiento entre los mejores de España le valió el salto a Barcelona, donde jugó posteriormente en los dos clubes principales de la ciudad. Romero (1960-1967) fue santo y seña del mejor Elche de la época, capaz no solo de meter goles sino de canalizar todo el juego ofensivo del equipo.

Goleador

Las propuestas para la figura del ejecutor son Vavá, Gómez Voglino y Eloy. Vavá (1964-1972) no necesita demasiada presentación, más allá de una palabra que le define perfectamente: Pichichi. Es el único jugador en la historia del Elche en haber terminado una temporada como máximo goleador en Primera División.

Gómez Voglino (1974-1980) respondió con creces en la máxima categoría, especialmente en sus primeras temporadas, al rendimiento que se esperaba de él cuando fichó (por regularidad supera a Finarolli entre los candidatos). Eloy (1996-1998) fue el arma que fichó el Elche para salir de Segunda B y también llegó a la veintena de goles en la categoría de plata, pese al descenso del equipo.

Entrenador

Para sentarse en el banquillo los candidatos son César Rodríguez, Roque Máspoli y Roque Olsen. César Rodríguez (1957-1960) fue el hombre que cambió la historia del Elche, llevándolo de Tercera a Primera y manteniéndolo en la máxima categoría, con un fútbol tan brillante como efectivo.

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Roque Máspoli (1968-1970) pasó a la historia por llevar a la entidad ilicitana a la única final de Copa de su centenaria vida, en el año 1969, cayendo ante el Athletic. Roque Olsen (1971-1973, 1977-1978, 1983-1984 y 1985-1986) fue un clásico del banquillo franjiverde, con dos ascensos a Primera en su palmarés.