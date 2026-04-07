Historia de los Elche-Valencia: Dominio en Altabix, derrotas en Atzavares

Nunca un cambio de escenario alteró tanto la historia de un derbi como el traslado del hogar del Elche de Altabix a Atzavares en los enfrentamientos regionales con el Valencia. El balance de enfrentamientos entre ambos clubes en la ciudad de las palmeras deja un total de 29 partidos, con 14 triunfos locales y 10 visitantes. Pero los números son muy diferentes en un recinto y otro.

Josan, Tete Morente y Gayà, en el derbi de 2020. / Matías Segarra

En la época dorada del Elche, que se vivió con el antiguo Altabix como auténtica fortaleza, franjiverdes y ches se vieron las caras en 18 ocasiones en partido oficial, entre 1942 y 1975, con 11 victorias ilicitanas, cuatro empates y únicamente tres asaltos foráneos, acaecidos en el primer duelo, correspondiente a la Copa (1-4), en un partido de liga de 1965 (1-3) y en otro de 1970 (1-3).

Fueron años en los que el Valencia apenas rascaba cuando se desplazaba hacia el sur de la comunidad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en aquel primer duelo de la década de los cuarenta existía una gran diferencia de nivel entre ambas escuadras, de ahí el abultado resultado en la ida de dieciseisavos de final, pese a que Pierita adelantó a los locales en el primer minuto de choque. Luego llegaron los tantos de Asensi, Igoa, por partida doble; y Gilbert, en propia puerta.

Duelos en Altabix

Con los franjiverdes asentados en la élite nacional, los cinco primeros derbis en Primera se quedaron todos en casa, con un 4-1 incluido en 1961, liderado por Romero, autor de dos dianas aquella tarde en Altabix. En noviembre de 1959 había llegado el ansiado primer enfrentamiento liguero entre ambas entidades, resuelto a favor de los ilicitanos (2-1), con goles de Moll, de penalti, y de Ré.

Hasta 1975 siguió siendo habitual el dominio franjiverde, a excepción de los dos duelos anteriormente mencionados, ambos con el mismo marcador. Para la historia del Elche y, en particular, de Vavá, quedó el derbi del 3 de abril de 1966, que correspondió a la última jornada de liga, y en el que el delantero salmantino anotó el último gol del partido, de la temporada y de su cuenta particular de 18 dianas que le sirvieron para acabar como máximo goleador de Primera División aquel curso, adjudicándose el prestigioso trofeo Pichichi.

Vavá celebra un gol al Valencia / Perfecto Arjones

El 30 de noviembre de 1975 tuvo lugar el último Elche-Valencia en Altabix, en el que se repitió, como solía ser habitual, triunfo local. En aquella ocasión fue un 2-0, con doblete del ariete argentino Gómez Voglino, que quedó en los libros como el autor del último gol de un derbi en el ahora antiguo estadio franjiverde.

Cambio de estadio

No tuvo que pasar tiempo para que empezase a notarse el cambio de dinámica en los derbis al realizarse la mudanza del Elche. En el primero (septiembre de 1976), goleada visitante por 1-4, con Diarte y Kempes asaltando el nuevo feudo ilicitano, proceso que se repitió en las dos siguientes visitas ches (1978 y 1984).

Desde entonces, el Valencia tomó las riendas del derbi, en las dos ciudades. Y el Elche solo ha sido capaz de ganar en tres ocasiones como local a su próximo rival en el último medio siglo. Curiosamente, todas ellas por el mismo resultado: 2-1 en 1987, 2013 y 2020.

En el triunfo de los años 80, Boria y Lacalle remontaron el tanto inicial de Jon García. Ya en el siglo XXI, en la 2013-2014 el conjunto dirigido por Fran Escribá, que regresaba a la máxima categoría tras un cuarto de siglo de ausencia entre los mejores de España, ganó con la aparición estelar de Cristian Herrera, que debutaba aquel día con el primer equipo franjiverde y marcó a los cinco minutos de saltar al terreno de juego.

Noticias relacionadas

Cristian Herrera celebra su gol al Valencia en 2013. / Sergio Ferrández

El último triunfo del Elche, en plena pandemia y sin público en la grada, se produjo en octubre de 2020, con Josan y Fidel como goleadores. Desde entonces, otras dos victorias valencianistas: 0-1 en 2022 (Guedes) y 0-2 en 2023 (Lino y Gonzalo Verdú, en propia meta). Una racha que se quiere cortar este sábado. Y que los derbis de Atzavares sean como los de Altabix.