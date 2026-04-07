El sexto (y último) derbi del curso para el Elche

El Elche cerrará este sábado en el Martínez Valero (16:15 horas) su carrusel de derbis autonómicos de la temporada enfrentándose al Valencia, en el que será el sexto duelo contra rivales de la misma Comunidad Autónoma. Hasta ahora, el balance es negativo para los franjiverdes: una victoria, un empate y tres derrotas.

Los cuatro representantes valencianos en Primera División están siendo, aparte de los ilicitanos y los ches, el Levante y el Villarreal. Un cuarteto que repite en la élite nacional apenas cuatro cursos después de haberlo hecho por última vez, en la 2021-2022, cuando todos se mantuvieron a excepción de los granotas. Estos y los franjiverdes ascendieron el curso pasado.

Levante: 2-0 y 3-2

El Elche abrió precisamente contra el Levante sus duelos regionales de la 2025-2026... y con la única victoria, hasta el momento. El 29 de agosto, en la tercera jornada, el conjunto dirigido por Eder Sarabia se impuso por 2-0, consiguiendo su primer triunfo de la campaña, con goles de Rafa Mir y Rodrigo Mendoza.

El 23 de enero, en la jornada 21, los franjiverdes sufrieron una de sus derrotas más dolorosas de la temporada, al caer en el Ciutat de València (3-2), a última hora, en un descuento loco. El Elche se adelantó en el marcador con una diana de Álvaro Rodríguez, pero los locales remontaron con tantos de Pablo Martínez y Dela.

Germán Valera disputa un balón con un rival durante el Levante-Elche / EP

En el minuto 92, una espectacular chilena de Adam Boayar dejó boquiabierto a todo el Planeta Fútbol, en el que podría ser perfectamente uno de los candidatos a gol del año. Y una diana que permitía, al menos, sumar un punto a su equipo ante un rival directo. Sin embargo, al Levante le dio tiempo a marcar, a balón parado, en el minuto 96 el definitivo 3-2 por mediación de Matturro.

Villarreal: 1-3 y 2-1

Contra el Villarreal, los franjiverdes han sumado dos derrotas. La primera de ellas el 3 de enero (1-3), en la jornada 18, en el partido que posiblemente supuso el punto de inflexión en la temporada ilicitana: se inició una larga racha sin ganar y se perdió la condición de invicto como local. Moleiro y Mikautadze pusieron en franca ventaja a los visitantes antes del cuarto de hora y aunque Martim Neto recortó distancias y los de Sarabia mejoraron, Pedraza sentenció a poco del final.

En el estadio de La Cerámica (8 de marzo, jornada 27), el Villarreal también marcó dos goles en poco tiempo, tras un buen inicio de partido ilicitano. Buchanan y Mouriño pasaron el rodillo groguet antes del descanso, aunque lo que parecía una goleada acabó siendo una derrota por la mínima (2-1), con André Silva, de cabeza, recortando diferencias en el minuto 83.

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Instante del Elche-Villarreal, disputado el pasado 3 de enero / Áxel Álvarez

Valencia: 1-1 y ¿?

Los derbis autonómicos franjiverdes se cerrarán contra un Valencia al que los de Sarabia no pudieron superar en Mestalla (1-1) el 10 de enero, en la jornada 19, última de la primera vuelta. Diang adelantó en la segunda parte a los visitantes, pero Pepelu, de penalti, cerca de la conclusión del choque, convirtió el '2' en la quiniela en una 'x' que cambió las dinámicas de ambos clubes.