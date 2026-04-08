Antiviolencia multa al Elche por desobedecer medidas de seguridad

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto multa de 10.000 euros para el Elche por desobedecer las directrices de seguridad en el desplazamiento previo a su partido contra el Mallorca y provocar situaciones de riesgo para los aficionados y para los propios componentes del equipo.

El expediente del Elche corresponde a la llegada de los jugadores al estadio Martínez Valero en el partido contra el Mallorca de la jornada 29 de Primera División, disputado el pasado 21 de marzo.

Informe policial

Según el informe de la Policía Nacional, el club franjiverde solicitó el acompañamiento hasta el estadio y acordó con el coordinador de seguridad la entrada a través del sector sur del recinto, pero el autobús desobedeció las instrucciones de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local implicados en el dispositivo, ralentizó la marcha y siguió las indicaciones de líderes de la peña ultra Jove Elx.

Las diligencias de la Policía Nacional reflejan que el vehículo se detuvo en un punto prohibido y que el delegado del club despreció expresamente las advertencias del coordinador de seguridad. Finalmente, jugadores y cuerpo técnico bajaron en el lugar y accedieron a la zona protegida a pie.

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Recibimiento autobús Elche / Información

Antiviolencia considera que se cometieron infracciones graves a la Ley de julio de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.