Dos buenas noticias para la defensa del Elche en el entrenamiento de cara al derbi

El Elche realizó este miércoles una sesión de entrenamiento en el estadio Martínez Valero para preparar el encuentro del próximo sábado ante el Valencia, con la presencia de Víctor Chust, John Chetauya y Héctor Fort y las ausencias de Marc Aguado, Grady Diangana y Adam Boayar.

John puede ser una de las principales novedades en la convocatoria tras haber dejado atrás los problemas físicos que le han impedido entrar en el equipo en las últimas jornadas. El canterano no juega desde hace dos meses (13 de febrero, contra Osasuna).

Por su parte, Héctor Fort continúa quemando etapas en su recuperación tras ser intervenido del hombro en el mes de diciembre, después de lesionarse en el último partido del año 2025. Del mismo modo, Chust se ejercitó con sus compañeros tras haber causado baja por molestias el viernes pasado en Vallecas.

Los jugadores del Elche entrenan en el Martínez Valero / Jose Navarro

Grady Diangana regresó lesionado de su estancia con la selección de la República Democrática del Congo y está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido, por lo que su participación en el derbi autonómico está casi descartada.

Aguado, en el gimnasio

También sigue al margen del grupo Adam Boayar, igualmente con problemas físicos, mientras que la principal ausencia en el inicio de la sesión fue la de Marc Aguado, titular indiscutible en el centro del campo del Elche, que se quedó en el gimnasio realizando un trabajo específico.

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Marc Aguado, durante una rueda de prensa reciente / Jesús Hernández / ECF

Posteriormente, el aragonés se incorporó al trabajo con sus compañeros en la parte final de la sesión. El Elche no podrá contar este sábado con su capitán, Pedro Bigas, que cumplirá un partido de sanción tras ser expulsado la pasada jornada ante el Rayo Vallecano en Vallecas