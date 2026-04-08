Sarabia mejora su defensa para el Elche-Valencia

Se acerca el derbi del sábado y Eder Sarabia, en principio, coge algo de aire a la hora de planificar su defensa titular para enfrentarse al Valencia. A la baja segura de Pedro Bigas, expulsado el viernes pasado en Vallecas, se añadían las dudas en torno a otros dos futbolistas que pueden ejercer de zagueros centrales, Víctor Chust y John Chetauya. Ambos se ejercitaron este miércoles junto al resto de sus compañeros, sin aparentes problemas, por lo que podrían regresar a la convocatoria.

Chust acabó con molestias el partido previo al parón FIFA, en el que los franjiverdes derrotaron en casa al Mallorca (2-1) para salvar una situación más que comprometida. No pudo recuperarse a tiempo para medirse al Rayo Vallecano (1-0), pese al fin de semana libre de liga que hubo entre medias debido a los compromisos de las selecciones internacionales. Sin el valenciano, Sarabia tuvo que renunciar a su tridente de gala. Lo mismo deberá hacer el sábado.

Pedro Bigas, durante el entrenamiento de este miércoles / Jose Navarro

Eso sí, todo apunta a que Víctor Chust podría estar de vuelta para que la ausencia del capitán Bigas sea amortiguada. En caso contrario, el quebradero de cabeza para Sarabia sería enorme, ya que le quedaría únicamente Affengruber como central totalmente sano de la primera plantilla. Sin embargo, las buenas noticias en el entrenamiento del miércoles llegaron por partida doble. Junto a Chust también saltó John al césped del Martínez Valero.

Otro refuerzo más para el preparador vasco, que lleva sin poder contar con el canterano, un multiusos para él, desde hace dos meses. La última participación del murciano fue el 13 de febrero, en casa contra Osasuna. Desde entonces, dos meses de lesión y ostracismo. Problemas para completar tanto el eje de la zaga como otras posiciones en las que suele ser utilizado este futbolista.

Sin su defensa de gala

Con Chust y John sanos, si no hay algún contratiempo de aquí al sábado, Sarabia deberá alinear una defensa en la que sigue sin poder contar con Héctor Fort en el lateral derecho, aunque el jugador cedido por el Barça ya apura plazos de su recuperación del hombro, que le tiene KO desde el último partido del año 2025, justo cuando dio inicio la mala racha franjiverde que ha llevado al equipo a ocupar actualmente zona de descenso.

Con Bigas fuera de la ecuación, todo apunta a que Sarabia apostaría para el derbi por una línea de tres centrales con Víctor Chust, Affengruber y el francés Léo Petrot, que ha sido titular en siete de las últimas ocho jornadas de liga. Solo se cayó del once inicial contra el Mallorca, día en el que el vasco pudo disponer de sus tres centrales preferidos.

Las lesiones de Bigas en 2026, algún pequeño percance de Chust y una sanción de Affengruber han impedido que el Elche haya podido contar con la regularidad deseada con la mejor defensa posible. A ello hay que añadir la baja en el mercado invernal de Álvaro Núñez, comodín en caso de que alguno de ellos fallara en ciertas ocasiones, y el hecho tanto de que no se fichara a ningún central en enero como de la mencionada ausencia durante los últimos meses de John.

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John Chetauya protege el balón ante Adu Ares / Juan Herrero / EFE

De cara a final de curso, Sarabia espera recuperar defensas. Algo fundamental para la buena imagen que dio el Elche tanto la temporada pasada como en la primera mitad de esta. Para el derbi, el temor a una defensa de circunstancias era palpable tras la expulsión de Bigas en Vallecas. Ese miedo parece haberse rebajado, aunque todavía haya que comprobar el nivel competitivo de los futbolistas que salen de lesión de cara a la cita de este sábado.