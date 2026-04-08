Tete Morente no pierde la esperanza en conseguir la permanencia: "Mientras den las matemáticas, habrá posibilidades"

El extremo del Elche Tete Morente, quien regresó al club este invierno, ha concedido una rueda de prensa ante los medios en la previa al encuentro contra el Valencia. El partido se jugará este sábado (16:15 horas) en el Martínez Valero y corresponde a la jornada retro impulsada por la liga. El jugador gaditano dio el gol de la victoria en el último partido en casa, por ello ve similitudes con el próximo enfrentamiento: "Llegamos igual que contra el Mallorca, con ganas de revertir la situación".

A lo largo de la temporada, el Elche ha mostrado dos versiones opuestas según jugaba como local o visitante. "Sabemos que en casa somos muy fuertes y afrontamos el partido contra el Valencia con la idea de sumar los tres puntos", expresó Morente. "Fuera de casa no estamos bien. Del último partido me quedaría con la rabia que sacó el equipo. Luchamos hasta el último momento y creo que eso es lo positivo del equipo, que nunca se rinde", añadió.

En la jornada 31, el Elche recibirá al Valencia. Sobre sus rivales, el extremo declaró: "Son un rival que hace las cosas bien. Tienen jugadores muy rápidos. Seguramente se quedarán atrás y saldrán a la contra con esos jugadores. Vamos a tener el peso del partido e intentaremos ir a por él desde el primer minuto".

Para muchos, la proximidad entre ambos equipos puede suponer un aliciente de cara al partido. Morente, sin embargo, prefiere mantener la cabeza fría: "Para nosotros es un partido más. Son tres puntos muy importantes que tenemos que conseguir sí o sí".

La derrota de la semana pasada, unida al resto de resultados, vio al Elche de nuevo en descenso. En esa situación, el jugador franjiverde se centra en el ahora: "La realidad es que hay que pensar partido a partido. Ahora lo más importante es el Valencia. Si lo sacamos adelante nos metemos en la pelea y complicamos a muchos equipos. Eso nos conviene para mantenernos en primera división".

Tete Morente junto a Pedro Bigas en el entrenamiento del Elche antes de recibir al Valencia. / Jose Navarro

Tete Morente llegó al club en enero, dos años después de poner fin a su primera etapa franjiverde. En su tiempo con Sarabia, el gaditano se ha ido haciendo con minutos progresivamente. "Desde que he llegado, estoy contento por la confianza que me da el míster. Voy a ayudar en todo lo que sea, dentro y fuera del campo. Al principio me faltaba un poco de ritmo, pero ahora me encuentro muy bien", afirmó el jugador.

Habitualmente, Morente jugaba por la izquierda. Sin embargo, su llegada pudo parecer un parche para la banda diestra y así lo ha confirmado el jugador: "Me siento más cómodo en la izquierda. Cuando firmé, sabía que venía a cubrir las bajas en el carril derecho. Sarabia me pide que dé todo de mí, que saque centros y me la juegue, así que eso es lo que suelo hacer".

Pese a su buen rendimiento, el equipo no ha logrado muchos puntos desde que el jugador se incorporó. "Tenemos que ser más fuertes en defensa. No me refiero a los jugadores de atrás. Los delanteros y los medios tenemos que ir más a los duelos. En general, tenemos que estar más juntos en los partidos. Cuando tenemos una pérdida, nos pillan abiertos", confesó Morente.

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Aun con la situación en la que se encuentra, el gaditano se mostró optimista. "Mientras den las matemáticas, habrá posibilidades. El Levante parecía sentenciado y ahora lo tenemos a tres. El que antes consiga los puntos es el que se salvará", expresó el extremo. "Todo lo que sea sumar, también desde la afición, funciona. La otra vez tuvimos un recibimiento y ganamos. Espero que ahora sea igual", concluyó.