La enfermería del Elche para el derbi: dos altas, cuatro bajas y una duda

Con cuatro bajas, dos altas y una incógnita debe afrontar Eder Sarabia el Elche-Valencia de este sábado (16:15 horas), en el Martínez Valero, en una nueva "final" en la pelea por la permanencia. Por la trascendencia de los tres puntos, pero también por el rival, a quien podría "meter en la pomada" en caso de vencer (tal y como reconoce el técnico en sala de prensa).

Para ello, cuatro ausencias confirmadas. No entrarán en la convocatoria Héctor Fort, Pedro Bigas, Grady Diang ni Adam Boayar. Por distintos motivos, los cuatro seguirán el choque desde las gradas, alejados de su hábitat natural. El caso de Fort, lesionado desde mediados de diciembre, sigue dilatándose en el tiempo. Los plazos establecidos por el Barça, quien ha tutelado gran parte de su recuperación, marcan un nuevo plazo para que el lateral culé regrese a una convocatoria: el Elche-Atlético de Madrid del próximo miércoles 22 de abril. Apenas tendrá margen para recuperar el ritmo de la competición.

La baja de Bigas se conoce desde el pasado viernes, cuando fue expulsado en Vallecas por doble tarjeta amarilla. Cumplirá sanción en el derbi, lo que obliga a Sarabia a completar una recomposición defensiva al no poder contar con su capitán. El desaparecido Adam Boayar tampoco reaparecerá frente al Valencia. El canterano, autor de uno de los goles de la temporada frente al Levante, empezaba a recuperarse físicamente y estaba cerca del alta competitiva... pero una lesión en el cuádriceps le frena de nuevo.

La cuarta baja para el derbi es la más polémica. Por las formas y por el fondo. Diang se perderá el choque por problemas físicos. El futbolista consiguió la semana pasada el billete para el Mundial de este verano con la República Democrática del Congo, pero lo hizo lesionado, celebrándolo desde las gradas como un aficionado más. Y pese a su situación física, no regresó a la ciudad para iniciar su tratamiento hasta este martes, casi una semana después de lo planificado, ya que estuvo celebrando en su país la clasificación mundialista con una multitudinaria rúa.

"En un entrenamiento con ellos tuvo una pequeña lesión y es como ha venido. Tampoco me voy a meter ahora en estos temas. Pero como club y como equipo tenemos que tomar algunas decisiones. Lo importante es que se recupere cuanto antes, nos alegramos por él porque ha conseguido un logro muy importante", dijo Sarabia en sala de prensa sobre el caso del congoleño.

Chust, a la izquierda de la imagen, sobre un cajón en el entreno del pasado miércoles. / Jose Navarro

Las buenas noticias en forma de altas las protagonizan Víctor Chust y John Chetauya. El técnico asegura que ambos entrarán en la convocatoria. Eso sí, difícilmente partirán en el once titular. Ambos han completado parte de los entrenamientos durante la semana con el grupo y estarán disponibles para Sarabia.

Pendientes de Aguado

La gran duda es Marc Aguado. El pivote del Elche, indiscutible a lo largo de toda la temporada, tiene molestias musculares. Y está más lejos que cerca de disputar el choque. Al menos, de ser titular. Aguado ha bajado su carga de trabajo a lo largo de la semana, haciendo trabajo complementario en el gimnasio. Conociendo la precaución que suele adoptar el cuerpo técnico en estas situaciones, lo más probable parece que arranque el partido en el banquillo... en el caso más optimista.

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Además, Sarabia habló sobre el momento físico que atraviesa la plantilla en el tramo final de la temporada. Hizo hincapié en dos nombres, en dos de los futbolistas más utilizados: Aleix Febas y Germán Valera. "Jugadores como Germán o Aleix podrían haber jugado algo menos y en general les estamos cuidando un poquito más, pero la sensación en general es buena. Veo al equipo fuerte en ese sentido", afirmó sobre el estado físico de su plantilla.