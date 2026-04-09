Horario y dónde ver el Elche-Valencia de la jornada 31 de Primera División

El Elche, en su carrera por mantenerse en Primera División, recibe al Valencia este sábado 11 de abril, a las 16:15 horas, en el estadio Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 31 de Primera División, enfrenta a equipos que, pese a ahora estar separados por seis puntos en la tabla, han peleado todo el año por un mismo objetivo: la permanencia.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia llega a la cita en descenso, con 29 puntos en 30 jornadas, tras un año 2026 en el que únicamente ha logrado una victoria. Los franjiverdes se encuentran a dos puntos de Mallorca y Sevilla, quienes marcan la permanencia. Tras el derbi, todavía jugarán frente al Atlético de Madrid, Alavés y Getafe en casa y visitarán al Oviedo, Celta, Real Betis y Girona antes de terminar la liga.

El Valencia, por su parte, llega al duelo regional tras perder en casa con el Celta (2-3), pero con más margen clasificatorio. Los de Carlos Corberán son decimocuartos con 35 puntos, seis por encima del Elche. Después del sábado, cerrarán la liga visitando a Mallorca, Athletic y Real Sociedad y recibiendo al Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 19, Mestalla presenció un empate a uno. Los franjiverdes se adelantaron con un gran gol de Grady Diang, desde fuera del área en el minuto 75, pero el conjunto ché igualó el choque en el minuto 87, gracias a un penalti obre de Pepelu.

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¿Dónde ver por TV el Elche-Valencia?

El partido entre Elche y Valencia de este sábado podrá ser seguido a través de DAZN. En esta plataforma, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.