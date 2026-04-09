Sarabia: "La permanencia del Elche va a ser heroica y la voy a celebrar incluso más que el ascenso"

Convencimiento total "empezando por Christian (Bragarnik), siguiendo por Pedro (Schinocca) y pasando por mí". Es lo que traslada el entrenador del Elche, Eder Sarabia, respecto a la permanencia franjiverde en Primera División. "Nadie nos va a regalar nada, va a ser heroica y hoy por la mañana pensaba que la voy a celebrar incluso más que el ascenso". Así de contundente se mostraba el técnico bilbaíno este jueves, en la comparecencia previa al derbi con el Valencia de este sábado (16:15 horas).

Con el equipo en descenso, a dos puntos de la permanencia y habiendo sumado siete de 39 puntos posibles en 2026 (un 17% del total), Sarabia continua fiel a su discurso, refrendado por Christian Bragarnik, de que el equipo "no está tan mal". "Yo sentía que el equipo en la segunda vuelta iba a seguir creciendo, pero sigo pensando que no estamos mal. El otro día empezamos el partido de una manera que tiene mucho mérito. Eso demuestra que no estamos mal. Pero sí que es verdad que hay detalles como un penalti, una expulsión o un error que en la primera vuelta caían de nuestro lado... pero ahora no. Nos merecemos más, hemos hecho mérito para hacer más. Yo sigo sintiendo que en muchas cosas colectivas el equipo está bien", afirma.

El entrenador del Elche , Eder Sarabia, durante un entrenamiento- / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Eso sí, el preparador franjiverde hizo un ejercicio de autocrítica. De responsabilidad, tanto suya como del vestuario: "Aquí nadie nos va a regalar nada. Dependerá de lo que pongamos nosotros, tanto el vestuario como la afición que venga el sábado. Está en nuestras manos, pero efectivamente sabemos que nadie nos va a regalar nada. Toca dejarnos el alma en cada entrenamiento, en cada partido como ya hicimos contra el Mallorca. Nadie nos va a regalar nada... pero va a a ser heroica. Esta mañana pensaba que la voy a celebrar incluso más que el ascenso".

Críticas a su figura

La insuficiente dinámica que atraviesa el equipo en este 2026 ha traído consigo críticas del entorno hacia el entrenador, plasmadas hasta ahora en redes sociales, sin pasar a bronca por parte de las gradas del Martínez Valero. "Prefiero que la crítica sea hacia mí que hacia los jugadores para que ellos estén con frescura, calma y realidad. Sí que suelo escuchar cosas, porque desde hace años aprendí que es importante escuchar gente que no piensa como tú. Eso sí, no estoy demasiado de acuerdo. Creo que en el partido del otro día (frente al Rayo), hicimos muchas cosas para hacerles daño y contrarrestarles", desarrolla.

"Yo soy el primero que hace autocrítica, que la ha hecho también cuando ha ganado, pero que la sigue haciendo. Analizo muchas cosas, cambio muchas cosas y no me considero que esté en posesión de la verdad", justifica el técnico franjiverde.

Valencia, bajas y Diang

Centrando el tiro en el último derbi de la temporada, Sarabia volvió a catalogar como "final" la visita del Valencia. Por la trascendencia directa de sumar tres puntos, pero también por la posibilidad de meter a un rival más "en la pomada". "Nosotros estamos mentalizados y lo tenemos claro. A partir de ahí, nos queda demostrar en lo futbolístico y en lo mental. Con personalidad, con orgullo, como ya hicimos frente al Mallorca. Es lo que vamos a necesitar porque queremos seguir defendiendo a este club y a esta ciudad en Primera División", explica sobre el partido que espera frente al conjunto dirigido por Carlos Corberán.

Respecto a las bajas, Sarabia confirmó la ausencia de cuatro futbolistas... que podrían ser cinco . El lateral Héctor Fort (lesión en el hombro), el central Pedro Bigas (sancionado), el mediapunta Grady Diang (lesión) y el delantero Adam Boayar (cuádriceps) no estarán seguro, pero a la lista se podría sumar Marc Aguado. El pivote, con molestias físicas, ha realizado solo parte de los entrenamientos con el grupo a lo largo de la semana y es duda. Según el técnico, Víctor Chust y John Chetauya volverán a la convocatoria tras varias semanas al margen.

Desde la semana pasada, Grady Diang ha sido noticia en clave franjiverde por muchos factores... y pocos con un buen motivo de fondo. El futbolista consiguió el billete para el Mundial de este verano con la República Democrática del Congo, pero lo hizo lesionado, celebrándolo desde las gradas. Además, pese a su situación física, no regresó a la ciudad para iniciar su tratamiento hasta este martes, casi una semana después de lo esperado, ya que estuvo celebrando en su país la clasificación mundialista con una multitudinaria rúa.

Grady Diang, con gorra y una bufanda en el cuello, durante la fiesta celebrada en su país. / RDC

"En un entrenamiento con ellos tuvo una pequeña lesión y es como ha venido. Tampoco me voy a meter ahora en estos temas. Pero como club y como equipo tenemos que tomar algunas decisiones. Lo importante es que se recupere cuanto antes, nos alegramos por él porque ha conseguido un logro muy importante", dijo sobre la situación de Diang el entrenador del Elche.

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Sarabia también dejó la puerta abierta a dar continuidad al sistema propuesto en Vallecas, con línea de cuatro defensores: "Claro que me lo planteo (pasar a línea de 4). Siempre preparamos diferentes cosas. Quiero ver qué tal acabamos de estar todos, ver la inspiración, la frescura y el acierto del grupo. Pero es una opción".