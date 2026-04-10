Elche y Valencia se enfrentan en el derbi de la necesidad

El Martínez Valero tiene algo especial. Pese a la situación actual, el conjunto franjiverde solo ha perdido dos partidos esta temporada como local. Con esa idea en mente, el Elche recibe al Valencia este sábado a las 16:15 horas. Hace tres semanas, con un recibimiento similar al que se espera para esta jornada, el Elche jugaba por última vez en casa y conseguía su primera victoria de 2026. Una victoria en el derbi permitiría a los de Sarabia salir de los puestos de descenso y ponerse a tres puntos de sus próximos rivales.

La última vez que el Elche se fue con los tres puntos de un partido frente al Valencia fue en 2020. En la jornada siete de su regreso a primera división, Josan y Fidel Chaves marcaron el camino de los de, por entonces, Jorge Almirón para conseguir un trabajado 2-1, también en el Martínez Valero. Al igual que ahora, en esa temporada ambos equipos terminaron en la parte baja de la clasificación. Los ilicitanos consiguieron salvarse en la última jornada, objetivo que mantienen este año, pero que esperan asegurar antes gracias a una victoria frente al Valencia.

El partido corresponde a la jornada retro impulsada por La Liga. El Elche se enfundará una camiseta inspirada en los diseños franjiverdes de los años 90. Enfocados en la misma década, el Valencia jugará con un patrón naranja que no les resultó en tres puntos ni en la 90-91 ni en la temporada siguiente.

Un contexto familiar

Decimoctavos. Partido en casa después de una dura derrota fuera. Un recibimiento multitudinario. Dicho así, parece el relato del pasado encuentro contra el Mallorca. En esta ocasión, el equipo ilicitano busca repetir la fórmula que le llevó a la victoria frente a los de Demichelis para, de nuevo, salir del descenso. Si ya lo hicieron una vez, por qué no iban a hacerlo otra. Enfrente también tendrán un rival cercano en la clasificación.

"Son tres puntos muy importantes que tenemos que conseguir sí o sí", declaraba Tete Morente en la previa al encuentro contra el Valencia. Esa frase podría aplicarse al próximo partido y a los otros siete que vendrán después. El Elche necesita asegurar puntos cuanto antes, más aún antes de realizar una visita a otro rival por la salvación como el Oviedo.

Para este partido, Eder Sarabia no podrá contar con Pedro Bigas, después de que el capitán fuera expulsado durante el pasado encuentro contra el Rayo Vallecano. A la del central se suman las bajas de Héctor Fort, Grady Diang y Adam Boayar por lesión. El jugador que resultará una absoluta incógnita hasta el final será Marc Aguado. El centrocampista apenas ha participado en los entrenamientos durante la semana debido a unos problemas musculares. Los que sí volverán a estar disponibles serán Víctor Chust, sancionado en la última jornada, y John Chetauya, de vuelta tras sus molestias.

Un rival errático

El Valencia es un equipo emocional, capaz de remontar partidos en el último suspiro y de perderlos después de adelantarse rápidamente. El conjunto che lleva sin empatar un partido desde que, a principios de 2026, rescatara un 1-1 de penalti, precisamente contra el Elche. Desde entonces, los de Carlos Corberán acumulan seis victorias y cinco derrotas. El dato que puede ilusionar a la afición franjiverde es que, en sus últimos tres desplazamientos, el Valencia ha perdido dos de ellos.

La visita franjiverde a Mestalla en la ida resultó agria para los de Sarabia. Con un cuarto de hora por jugar, Grady Diang adelantaba a los ilicitanos con un disparo cruzado, justo un minuto después de saltar al césped. El congoleño también fue protagonista en el empate che. Un disparo de Pepelu golpeaba en la mano del extremo y mandaba al de Denia a los once metros. Allí, a tres minutos del añadido, el Valencia conseguía su último empate hasta la fecha.

En esta ocasión, Carlos Corberán tendrá multitud de bajas. Julen Aguirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete ya fueron bajas frente al Celta y lo seguirán siendo contra el Elche. A esta lista se le suma Unai Núñez, quien se lesionó en ese partido.

Antes del choque contra los vigueses, el Valencia soñaba con Europa. Ahora, mira hacia abajo. Una victoria del Elche puede agitar el avispero de la lucha por la salvación, incluyendo en el proceso al equipo de Carlos Corberán y tranquilizando a los de Sarabia.

Alineaciones probables

Elche: Matías Dituro; David Affengruber, Víctor Chust, Léo Petrot; Tete Morente, Aleix Febas, Fede Redondo, Martim Neto, Germán Valera; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

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Valencia: Dimitrievski; Thierry Correia, Tárrega, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.