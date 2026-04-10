El Elche vuelve a confiar en su jugador número '12'

La frase "no toques lo que ya funciona" no puede estar mejor aplicada. La afición franjiverde acompañó a sus jugadores a su llegada al Martínez Valero para el partido contra el Mallorca. Ese chute de energía resultó en la primera victoria de los de Sarabia en tres meses. Por ello, contra el Valencia, el Elche quiere repetir su fórmula para el éxito.

El conjunto ilicitano, junto a diferentes grupos de aficionados, ha convocado una previa en los aledaños del estadio para "calentar motores". Así lo han hecho saber a través de un comunicado a través de sus redes sociales. Esta, como contra los mallorquines, concluirá con el acompañamiento al autobús del equipo hasta la puerta cero del feudo franjiverde.

La jornada comenzará a las 11 horas en el Passeig d' Atzavares. Allí, la grada de animación, la federación de peñas y el grupo de seguidores 'Pelucas verdes' organizarán una "cita de unión y ambiente colectivo". Esta contará con precios populares y una paella popular solidaria.

El equipo se dirigirá al estadio, de nuevo, en autobús. Su ruta les llevará a la rotonda de la afición a las 14:20 horas. Desde allí, seguirán por la avenida José Esquitino hasta llegar a la puerta cero. Los seguidores franjiverdes se colocarán desde la misma rotonda de la afición hasta la avenida Martínez Valero, donde se espera que el equipo llegue cinco minutos después.

35 minutos antes del encuentro, los jugadores saltarán al campo para calentar justo antes del derbi contra el Valencia. En el comunicado, la entidad le pide a sus seguidores que estén dentro del estadio a las 16 horas. En ese momento, justo antes de que los futbolistas regresen al vestuario, quieren realizar una arenga conjunta que demuestre la unión entre equipo y afición.