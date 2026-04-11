El 1x1 del Elche-Valencia: Caos controlado

El Elche gana al Valencia por 1-0 y se lleva su último derbi de la temporada. El solitario gol de Cepeda y las intervenciones clave de Valera y Dituro permiten a los franjiverdes salir del descenso tras una jornada. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

5 Matías Dituro, Portero Errático No tuvo mucho trabajo en la primera parte. Sin embargo, cometió varios errores de bulto que por poco pudieron acabar en dos goles rivales sin sentido. Dicho sea todo, en el minuto 77 hizo una parada de categoría ante un disparo cruzado abajo para evitar el empate.

6 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Valiente Valiente para saltar líneas de presión en conducción. En defensa peleó con todos los rivales sin cometer errores. Durante una de esas luchas vio una amarilla y fue sustituido poco después.

8 David Affengruber, Defensa Líder El austríaco fue un cerrojo en defensa. No cometió errores, controló la salida de balón en defensa de cuatro, de tres y ante lo que ocurriera. En multitiud de ocasiones cortó jugadas de raíz en cuanto tuvo oportunidad, para tranquilidad de los presentes.

8 Léo Petrót, Defensa Colosal Al principio, tuvo problemas para coordinarse con sus compañeros, lo que dejaba su espalda vendida. Una vez corregidos los problemas, el francés se hizo con los atacantes valencianistas. Correcto en el corte, en el regate y en el pase, sin cometer fallos. Además, despejó un disparo rival a portería vacía.

6 Germán Valera, Centrocampista Salvador En la primera parte se le notó desesperado. El carrilero se desmarcaba, la pedía y a menudo estaba solo, pero el equipo se centraba en jugar por la derecha. Hacia el minuto 80 salvó al Elche sobre la línea de gol. Cortó un centro que esperaba a Danjuma solo para rematar a puerta vacía. Justo entonces fue sustituido.

6 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Correcto En la rueda de prensa previa al partido, desveló lo que le demandaba Sarbia. "Juégatela y pon centros". El gaditano fue el alumno aventajado y siguió a rajatabla las indicaciones de su entrenador. El hecho de que la banda derecha estuviera plagado de camisetas franjiverdes le ayudó a no cometer errores, pero en general fue correcto, no hizo de más ni tampoco de menos.

5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Descoordinado Su vuelta a la titularidad se le hizo grande. Cuando tenía el balón en sus pies, tardó de más en muchas ocasiones en darla, por lo que no era preciso en el pase. En balones divididos, a menudo llegaba tarde y los rivales terminaban superándolo.

9 Aleix Febas, Centrocampista Maestro Su partido fue de menos a más. Comenzó jugando de espaldas a menudo, lo que limitaba sus cualidades. Poco a poco fue soltándose y se hizo amo y señor del mediocampo. A partir de ahí, comenzó a mostrar una mejor versión, incluso, de la que acostumbra. A partir de una de sus mil conducciones, se inventó una jugada, regaló un balón a Cepeda que terminó decantando el partido.

6 Martim Neto, Centrocampista Pillo En la primera parte estuvo muy inteligente para encontrar huecos en la defensa rival. En ellos encontró tanto pases filtrados como desmarques de peligro. Sin embargo, estos no se convirtieron en nada. Buscando refrescar esa zona del campo, fue sustituido en la segunda parte.

4 André da Silva, Delantero Egoísta Rara vez tocó el balón y en menos ocasiones aún fue para pasarlo a un compañero. Por ello, llegó incluso a recibir aspavientos de la grada. En la segunda parte, con la delantera atascada, fue el primer jugador sustituido por Eder Sarabia.

5 Rafael Mir, Delantero Solitario Fue el autor de las ocasiones más claras del equipo antes del gol. Una de ellas, tuvo la oportunidad de dársela a André, pero prefirió chutar y la mandó arriba. A menudo le costó levantar la cabeza para asociarse. En defensa, prefirió mandar a otro a la presión que iniciarla él.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Alternativa Ante una delantera que no movía el balón, el uruguayo entró para aportar balones de cara al medio del campo. El contexto del partido le llevó incluso a ser carrilero por la izquierda. Aun así, sacó su mejor versión en defensa para rescatar un resultado valioso. Tuvo una ocasión clave para cerrar el marcador, pero no la aseguró.

5 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Apagafuegos El central regresaba tras sus molestias. Primero ocupó el pivote y luego regresó a ser central. El murciano realizó un partido tan discreto como efectivo. Realizó lo que el equipo necesitaba en todo momento sin poner en problemas a nadie.

6 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Seguro Después de varios partidos, volvía a jugar a pierna natural. Así de cómodo, el jugador realizó un partido correcto para el tiempo que tuvo. La situación del partido le llevó a moverse como lateral, tercer central y carrilero. En ninguna desentonó.

8 Lucas Cepeda, Centrocampista Enchufado 78 segundos necesitó el chileno para marcar. El mediapunta volvía a contar con minutos y los aprovechó con creces. Su disparo acabó valiendo tres puntos, en una definición perfecta, sabiendo esperar a que Dimitrievski cayera vencido para colocar el balón en la red.