La afición del Elche realiza una tímida recepción previa al derbi

Era día de derbi. El Elche partía en puestos de descenso. La afición tenía claro que Eder Sarabia y los suyos les necesitaban. Al igual que contra el Mallorca, el equipo y los aficionados preparaban un recibimiento para los jugadores. Sin embargo, la diferencia en el número de aficionados ha sido notable para mal. Solo unos pocos cientos de aficionados han hecho acto de presencia a la llegada del equipo ilicitano, a los cuales visto desde detrás de una valla, al otro lado de la avenida.

La anterior oportunidad, el autobús comenzó su camino hacia el lado sur de la avenida Martínez Valero. En esta ocasión, la ruta empezaba en la Rotonda de la Afición. No obstante, los cientos de aficionados se concentraron en la calle homónima al estadio, junto a la puerta cero.

La afición se prepara para el derbi Elche CF - Valencia CF / Héctor Fuentes

En la última jornada en casa, la emoción pudo con ciertos aficionados. Estos pocos, desoyeron las medidas impuestas por la policía. La situación acabó viéndose reflejada en una multa de 10.000 euros. Por ello, los cuerpos de seguridad han endurecido sus normas y han incrementado la distancia entre los presentes y el vehículo del equipo. Gracias a este cambio, no se ha producido ningún incidente reseñable.

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Previo al encuentro, como se pedía en el comunicado emitido por el Elche, se realizó una ovación a los jugadores según se retiraban a vestuarios tras calentar. A continuación, el estadio tuvo tiempo para homenajear a las jugadoras que componen el fútbol base franjiverde. Elena Martínez, campeona de España sub-14 con la selección valenciana, saltó al césped del estadio junto al equipo juvenil, campeonas de liga, para recibir un multitudinario aplauso por parte de los presentes.