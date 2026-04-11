Crónica del Elche-Valencia | Febas y Cepeda deciden el derbi

En el fútbol hay días que te indican si estás vivo o muerto. Partidos que hay que ganar, sí o sí, juegues mejor o peor. Jornadas que quedan señaladas en rojo en el calendario, sobre todo cuando se acerca el final de la temporada y las finales se acumulan. El derbi contra el Valencia era uno de esos días para el Elche. Para medir al proyecto de Eder Sarabia. Para comprobar si el enfermo tiene solución o si había que empezar a tomar las medidas del ataúd. Ocurrió lo primero, en una tarde sin brillo, pero con oficio. Con nervios, por parte de los dos contendientes. Sin excesivo fútbol, más allá de un hombre, con el 14 a la espalda, que justifica el precio de una entrada o el abono a una plataforma televisiva. Aleix Febas. Hasta el 30 de junio, franjiverde.

El ilerdense volvió a cargar con el peso del equipo. En los buenos momentos y en los malos. Y, especialmente, en el decisivo. Entendió mejor que nadie, en el minuto 72, lo que necesitaba una jugada en la que el Valencia había perdido músculo en la zona central porque Comert se quedó tirado en el suelo, en un lateral del terreno de juego, aquejado de una dolencia que no le impidió luego seguir en el partido. Febas recogió la pelota y, como tantas veces hace, la guardó para él. Se deshizo de dos rivales y encontró con un pase preciso a Cepeda, que acababa de saltar al césped. El balón entró por el hueco, superando a Guido Rodríguez, que estiró su pierna a la desesperada para intentar evitar lo inevitable. Cepeda controló, se orientó perfectamente y definió con sutileza, superando a Dimitrievski.

Pasaron 74 segundos entre la entrada del chileno al partido y el gol. Su gol. El primero como franjiverde. Importantísimo. Un tanto que vale un derbi. Y que sirve, de momento, para salir de zona de descenso. Una acción que reivindica al propio Cepeda, que desde su fichaje en enero había avisado, pero nunca golpeado. Esta vez lo hizo todo bien. Era la cuarta pelota que tocaba en poco más de un minuto, lo que indica que entró al duelo con hambre, presionando además al rival. Él la dejó de cara para que Febas iniciara su enésima conducción exitosa, supo desmarcarse para que su compañero le encontrase de vuelta y cumplió con su función de ejecutor en el interior del área.

Elche CF - Valencia CF, en imágenes /

Un derbi de nervios

Antes y después del gol se vivió un derbi entre dos equipos que claramente vivieron días mejores, sirviendo como metáfora de la jornada retro que vive este fin de semana el fútbol español. Se notó en un Elche que siguió evidenciando, pese a mantener la portería a cero, problemas de organización defensiva. Se salvó por individualidades de Dituro, Affengruber o Germán Valera, pero colectivamente necesita más solidez atrás si no quiere quedarse una de las tres plazas tristes de la clasificación de Primera en la jornada 38.

Y se notó en un Valencia que no es la sombra de lo que fue. Ni en nombres ni en juego. Remoloneó hasta que se vio por detrás en el marcador, queriendo jugar con la necesidad local. Y se mostró absolutamente incapaz de empatar, con errores especialmente flagrantes en el tramo final del choque, después de que Dituro salvara a los franjiverdes justo tras el 1-0 con notables intervenciones ante Ramazani y Diego López (espectacular volea desde fuera del área) y de que Germán Valera diera su último esfuerzo para enviar a córner, por encima de la portería, un pase de la muerte de Danjuma que Hugo Duro ya iba camino de celebrar.

¿Antes del 1-0? Mucha posesión local, con dominio, y más remate visitante. En la primera mitad lo mejor del Elche fue Affengruber, ganador de su duelo con Sadiq, rápido al corte y con buenos desplazamientos en largo. André Silva, muy errático, no los aprovechó. Lo peor, esa sensación de que un Valencia a medio gas generaba demasiado peligro con solo arreones. Y algún error de Dituro que, eso sí, el propio cancerbero argentino se encargaba de maquillar inmediatamente.

Febas regatea a Gayà durante el derbi entre Elche y Valencia / Héctor Fuentes

Así repelió, sin seguir la metodología más ortodoxa de los porteros, un disparo de Ramazani. Y así tapó, otra vez al extremo belga, un tiro desde la izquierda tras una salida en falso, después de que Léo Petrot le salvara la papeleta despejando un primer intento en esa acción de Beltrán. A Sarabia no le salía el plan, que no era otro que ganar, y decidió dar la alternativa a la vez a Pedrosa y a Cepeda. El chileno besó el santo y el técnico vasco cambió sus muecas tan habituales en estos últimos tres meses y medio por esa sonrisa de felicidad que se le pone cuando las cosas le salen bien, que últimamente no son demasiadas veces.

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Sonrió Sarabia. Sonrió Cepeda. Y sonrió el Elche. Quedó claro, nunca ha habido duda de ello, que este equipo sigue vivo. Y seguirá. Sobre todo mientras tenga un guía como Febas. Puro fútbol. No valdrá, para algunos, lo que exige por renovar, en dinero o en años de contrato. O en ambos. Pero es un lujo contar, ahora, con este Febas, en la flor de su carrera a los 30 años. Y lo que dure. Hasta junio o hasta cuando sea. Un jugador que decide derbis.