Eder Sarabia, tras el Elche-Valencia: "En casa pasan cosas mágicas"

En ocasiones, para ganar no hace falta ser el mejor. El Elche gana 1-0 al Valencia después de un partido que lejos está de los estándares que acostumbra el conjunto de Eder Sarabia. Sin motivos tácticos para validar su resultado, el entrenador vasco se queda con el sentimiento de sus jugadores: "El equipo ha tirado de orgullo y corazón para conseguir la victoria".

A menudo, en rueda de prensa, Sarabia ha expresado que su equipo merecía ganar partidos en los que el marcador indicaba otra cosa. "Contra el Mallorca merecimos ganar. Hoy, no tanto. Todavía no habíamos ganado un partido sin merecerlo y hoy, quizás, ha sido el primero. No hemos encontrado el juego, pero este equipo tiene más recursos que van a ser determinantes de aquí al final", expresó el entrenador.

El juego del Elche ha sorprendido por su falta de precisión con balón. Los equipos de Sarabia apenas acostumbran a ello, y el técnico es consciente: "Nos ha faltado claridad. Nos ha costado identificar lo que teníamos que hacer. Hemos sabido aprovechar una jugada siendo uno más, pero igual un empate hubiera sido lo más justo".

Un jugador que destacó en ese sentido fue Matías Dituro. El portero no tuvo su mejor día iniciando los ataques franjiverdes. "Me ha gustado sin balón y bastante poco con él. Soy exigente, pero evidentemente tiene derecho a no tener su mejor día. Sin balón ha sido determinante, para eso está un portero. Me alegro por él, pero le voy a exigir", expresó su entrenador al respecto.

La victoria del Elche agita el avispero en que se ha convertido la lucha por la salvación. "He mirado la clasificación, nos he visto fuera de descenso, pero es lo bonito del futbol. Va a haber mucha tensión hasta el final, con muchos equipos implicados. Toca poner el foco y tener la responsabilidad de saber lo que nos jugamos. Es muy importante lo que defendemos y por eso toca centrarse en el Atlético. Hoy puedes mirar la clasificación con optimismo, pero nos centramos en lo que nos ha ido bien", afirmó Sarabia.

El resultado deja a seis equipos con cuatro puntos de diferencia sobre el descenso. Con el resultado de hoy, uno de ellos es el Valencia. "Sabíamos que aquí queda mucho trabajo por hacer para todos. Hay muchos equipos que parecían relajados y ahora están metidos ahí. Para ellos es una derrota dura. Significa que, otra vez, en casa pasan cosas mágicas", reflexionó el técnico vasco.

Quedan siete jornadas para el final de la liga. Ocho equipos con opciones reales de no seguir en la liga. Por ello, Sarabia es consciente que no va a ser agradable: "Los partidos van a tener tensión porque todos tienen mucho en juego. Cuantos menos partidos queden, todavía serán más determinantes. Estamos vivos, somos conscientes de lo que nos jugamos y ha habido algunos que incluso me han pedido menos descanso. Eso demuestra lo metidos que estamos. Estoy más convencido que nunca de que nos va a ir bien".

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Antes de marcharse, el entrenador tuvo tiempo de abordar su relación con la directiva y los aficionados: "Ayer hablé con Christian (Bragarnik) para ver cómo veía al equipo. Le transmití mucha seguridad. Estaba convencido de que íbamos a hacer un buen partido. No ha sido tan así, pero sabía que íbamos a ganar. La afición ha sido espectacular. No les puedo poner ningún pero. Sentía que era otro día de esos importantes. Ellos tenían que poner lo que a nosotros no nos daba con el juego y nos daban fuerza para seguir. Hace mucho tiempo que siento una conexión maravillosa. Venimos a vivir momentos especiales".