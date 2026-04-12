La jornada da valor extra al triunfo del Elche en el derbi

Un gol con extra de aire. Así se puede catalogar la vital diana de Cepeda en el derbi contra el Valencia, que no sirve a los franjiverdes para terminar la jornada 31 fuera de la zona de descenso, pero que hubiese dejado un panorama muy complejo en caso de no haberse producido. Los resultados de los rivales directos del Elche durante el fin de semana fueron puñales dirigidos al corazón ilicitano, bien protegido, sin embargo, tras el importante triunfo del sábado. Importantísimo viendo los mencionados resultados.

El Elche adelantó a Sevilla y Mallorca tras ganar al Valencia, pero se vio sobrepasado por ambos en las horas siguientes. El duelo autonómico ya lo comenzó con una mueca de desagrado, al conocer la noticia del empate in extremis del Alavés en el derbi vasco contra la Real Sociedad (3-3), en un duelo loco, con un descuento por encima de lo inicialmente indicado, que los babazorros igualaron en el minuto 97 por obra y gracia del exfranjiverde Boyé.

Con el gol de Cepeda y la victoria bien atada, el Elche pasó a esperar acontecimientos para saber si terminaba la jornada en zona de permanencia. No fue así. La primera mala noticia llegó el sábado por la noche, con el triunfo del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid. Era un duelo propicio para que el conjunto dirigido por el alicantino Luis García Plaza no saliese de la mala dinámica que le ha metido en la zona baja de la clasificación, pero sumaron tres puntos de oro (2-1).

Los hispalenses se vieron favorecidos por la alineación de Diego Pablo Simeone, que reservó a sus mejores hombres y apostó por un equipo plagado de canteranos, a la vista de la intensa semana que tiene por delante: vuelta de los cuartos de Champions contra el Barça y final de Copa ante la Real Sociedad. Luego, los colchoneros visitarán el Martínez Valero (miércoles 22), se espera que en una situación competitivamente similar a la de este fin de semana, con la liga a un lado y enfocados en la competición europea.

El Mallorca, en racha

Este domingo, el Mallorca completó la quiniela de resultados contrarios a los intereses franjiverdes, al derrotar con contundencia (3-0) al Rayo Vallecano en Son Moix, confirmando la recuperación desde la llegada de Martín Demichelis al banquillo. Unas semanas en la que solo han tropezado precisamente en tierras ilicitanas, con aquel penalti al limbo de Muriqi que podría haberles dejado muy tocados. No ha sido así y contra los madrileños evidenciaron, un día más, su recuperación.

Al Elche le quedan siete finales por delante para amarrar la permanencia. Y en el vestuario son conscientes de ello. Y de que la victoria en el derbi contra el Valencia era fundamental. «La necesitábamos. Era un partido muy importante para lo que se viene, quizás no hemos jugado como lo hacíamos antes, pero estamos contentos», explicó Dituro.

Noticias relacionadas

Dituro celebra el gol del Elche al Valencia / Pablo Miranzo/EFE

«Anímicamente, el derbi era clave. La victoria seguro que anima a la gente. Van a creer, incluso si tenían dudas», agregó el cancerbero argentino. «Tenemos que meter toda nuestra energía en el partido del Atleti y después pensaremos en los de fuera de casa. Ojalá podamos prepararlo bien, con un ambiente como el de esta semana, que fue muy buena en los entrenamientos», concluyó.