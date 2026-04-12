La "leyenda" Dituro: "Ganar el derbi animará a la gente, incluso a los que tenían dudas"

Ganar el derbi contra el Valencia era capital para el Elche. Se notaba en la previa, en el partido... y en la celebración posterior a la finalización del encuentro, con triunfo local (1-0). Y no lo ocultaron sus protagonistas, entre ellos el capitán franjiverde en la cita, Matías Dituro, que destacó la importancia de un resultado que, de momento, saca a los ilicitanos de la zona de descenso.

"Feliz por la victoria, la necesitábamos", comenzó Dituro la valoración del encuentro en sala de prensa. "Era un partido muy importante para lo que se viene. A veces con un mejor fútbol, quizás no jugando como lo hacíamos antes, pero estoy contento por la victoria y por mis compañeros", agregó.

"Anímicamente, iba a ser un partido clave. La victoria seguro que anima a la gente, van a creer, incluso si tenían dudas. Nosotros veníamos jugando bien, pero no podíamos encadenar victorias, conseguir dos seguidas de local puede ser muy importante", analizó el guardameta, que también sacó un punto crítico a la hora de realizar una valoración personal del derbi.

"Mi partido en salida de balón no fue el mejor de la temporada", aseveró Dituro. "Opté por ser directo, intentar quedarnos con segundos balones. Quería meter al Valencia atrás, pero no estuve muy preciso. Estoy contento porque al final lo importante es el equipo, y en conjunto, podemos rescatar muchas cosas positivas", añadió.

Pese a algunos errores de bulto, Dituro acabó siendo fundamental para mantener los tres puntos, especialmente con dos intervenciones en el tramo final del choque ante Beltrán y Ramazani. Por este motivo, su propio compañero Germán Valera se deshizo en elogios en él antes los micrófonos de la televisión al concluir el duelo: "Es una leyenda y tenemos mucha confianza en él".

Ganar al Atleti

Con los tres puntos en la cuenta franjiverde y a la espera de lo que haga el Mallorca este domingo para saber si cierran o no la jornada 31 en zona de descenso a Segunda, el Elche ya piensa en su siguiente compromiso, también en casa contra el Atlético de Madrid. "Tenemos que meter toda nuestra energía en el partido contra el Atleti. En casa somos fuertes, nos sentimos cómodos. Ojala podamos prepararlo bien, que tenga un ambiente como el de esta semana que fue muy buena en los entrenamientos", explicó Dituro.

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El portero argentino también dio su opinión sobre el mal momento que ha atravesado el equipo en este año 2026, apaciguado con las dos importantes victorias en casa ante Mallorca y Valencia. "Vivimos en una época donde no podemos evitar ver las cosas. Somos los primeros que salimos a dar la cara por el club. Cuando no consigues los resultados estás tocado. Intentas encontrar el porqué, sabiendo que jugábamos bien pero nos costaba ser contundentes en las dos áreas. Hoy fuimos contundentes en defensa pero nos faltó acertar al final en ataque. Eso lo conseguimos en el gol, si lo hubiéramos hecho antes sería otra cosa, pero toca enfocarse en el siguiente partido", finalizó.