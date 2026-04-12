Elche CF
Así fue el primer gol con el Elche en España de Lucas Cepeda... ¿con celebración reivindicativa?
El chileno estrenó su cuenta anotadora en un duelo clave para dar los tres puntos a los franjiverdes
El futbolista chileno Lucas Cepeda había sido el refuerzo estrella del Elche en el pasado mercado invernal, con una fuerte apuesta del club por un jugador que había maravillado en su país hace un par de temporadas y que se veía como un movimiento estratégico de futuro: 23 años, con contrato hasta 2030 y un entorno en el que crecer.
Sin embargo, el extremo sudamericano no aterrizó en España en el mejor entorno posible, con un Elche sumido en una crisis de resultados que le llevó de la zona media-alta de la tabla a posiciones de descenso. Y Cepeda, pese a contar con la confianza de Eder Sarabia casi desde el primer momento, no terminaba de acomodarse a su nuevo rol.
El ex de Colo-Colo pasó de jugar en banda a posiciones más centradas, casi como mediapunta. Así pasaron sus primeras semanas, con la mala racha del Elche alargándose y él sin terminar de ver puerta, pese a gozar de algunas ocasiones claras en sus primeros compromisos con la franja verde.
Todo hasta llegar al derbi entre Elche y Valencia. Antes del mismo, Cepeda había participado en 6 partidos con el Elche, cuatro de ellos como titular, para sumar 340 minutos. Llevaba un mes sin saltar al césped, desde la goleada en el Bernabéu (4-1) contra el Real Madrid. Su largo viaje, hasta Nueva Zelanda, para disputar dos amistosos con Chile, le dejó sin minutos en Vallecas, en la jornada previa.
El gol de Cepeda
Sin goles en el marcador del derbi regional valenciano, Sarabia echó mano de Cepeda en el minuto 71. Y el chileno tardó 74 segundos en justificar el cambio. Entró enchufado al partido, ya que tocó cuatro balones en apenas un minuto, además de realizar una intensa presión a los jugadores rivales. En su tercera participación en el duelo, dejó el esférico, de cara, a Febas. Algo se movía en el ambiente.
Instantes después, Cepeda estaba celebrando, por fin, su primer gol con el Elche en España. Febas, tras irse de dos rivales en conducción, le devolvió la pelota con un magnífico pase que dejó al chileno solo en el interior del área. Este controló de maravilla, se colocó el balón en la mejor posición posible y batió con tranquilidad a Dimitrievski.
El tanto de Cepeda sirve al Elche para ganar el derbi al Valencia y para coger aire en la clasificación. Y confirma el nivel de un fichaje realizado con vistas al medio y largo plazo, pero que corría el peligro de ser devorado por la necesidad de puntos que tiene su actual equipo en estos momentos para conseguir la permanencia. Una alegría, la primera de las muchas que se esperan de Cepeda en la ciudad de las palmeras.
Celebración... ¿con mensaje?
Tras marcar su primer tanto en España, Cepeda celebró con una sonrisa de felicidad junto a sus compañeros el importante gol del derbi. El primero al que se abrazó (y le felicitó) fue el hispanouruguayo Álvaro Rodríguez, eufórico con la diana del chileno. Tras salir de la piña, el propio Cepeda hizo el gesto de llevarse el dedo índice a la boca, como pidiendo silencio. ¿Un mensaje reivindicativo ante posibles críticas por su rendimiento en sus primeros partidos con la franja verde?
Suscríbete para seguir leyendo
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
- Ingresada en la UCI la menor atropellada en la A-31 a la altura de Alicante esta madrugada
- El tiempo en Alicante este sábado: la provincia afronta una jornada muy cambiante
- Así quedan los salarios para los 1.500 trabajadores alicantinos del sector del mármol
- Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida
- La apertura este mes en Elche de la pasarela sobre las vías solucionará el riesgo del cruce indebido
- Aparatoso accidente en la A-31 a su paso por Sax