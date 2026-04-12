Así fue el primer gol con el Elche en España de Lucas Cepeda... ¿con celebración reivindicativa?

El futbolista chileno Lucas Cepeda había sido el refuerzo estrella del Elche en el pasado mercado invernal, con una fuerte apuesta del club por un jugador que había maravillado en su país hace un par de temporadas y que se veía como un movimiento estratégico de futuro: 23 años, con contrato hasta 2030 y un entorno en el que crecer.

Sin embargo, el extremo sudamericano no aterrizó en España en el mejor entorno posible, con un Elche sumido en una crisis de resultados que le llevó de la zona media-alta de la tabla a posiciones de descenso. Y Cepeda, pese a contar con la confianza de Eder Sarabia casi desde el primer momento, no terminaba de acomodarse a su nuevo rol.

El ex de Colo-Colo pasó de jugar en banda a posiciones más centradas, casi como mediapunta. Así pasaron sus primeras semanas, con la mala racha del Elche alargándose y él sin terminar de ver puerta, pese a gozar de algunas ocasiones claras en sus primeros compromisos con la franja verde.

Todo hasta llegar al derbi entre Elche y Valencia. Antes del mismo, Cepeda había participado en 6 partidos con el Elche, cuatro de ellos como titular, para sumar 340 minutos. Llevaba un mes sin saltar al césped, desde la goleada en el Bernabéu (4-1) contra el Real Madrid. Su largo viaje, hasta Nueva Zelanda, para disputar dos amistosos con Chile, le dejó sin minutos en Vallecas, en la jornada previa.

El gol de Cepeda

Sin goles en el marcador del derbi regional valenciano, Sarabia echó mano de Cepeda en el minuto 71. Y el chileno tardó 74 segundos en justificar el cambio. Entró enchufado al partido, ya que tocó cuatro balones en apenas un minuto, además de realizar una intensa presión a los jugadores rivales. En su tercera participación en el duelo, dejó el esférico, de cara, a Febas. Algo se movía en el ambiente.

Instantes después, Cepeda estaba celebrando, por fin, su primer gol con el Elche en España. Febas, tras irse de dos rivales en conducción, le devolvió la pelota con un magnífico pase que dejó al chileno solo en el interior del área. Este controló de maravilla, se colocó el balón en la mejor posición posible y batió con tranquilidad a Dimitrievski.

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Cepeda remata con la zurda para batir a Dimitrievski y marcar su primer gol con el Elche / Héctor Fuentes

El tanto de Cepeda sirve al Elche para ganar el derbi al Valencia y para coger aire en la clasificación. Y confirma el nivel de un fichaje realizado con vistas al medio y largo plazo, pero que corría el peligro de ser devorado por la necesidad de puntos que tiene su actual equipo en estos momentos para conseguir la permanencia. Una alegría, la primera de las muchas que se esperan de Cepeda en la ciudad de las palmeras.