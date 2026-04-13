La Fiorentina aprieta fuerte en la puja por Febas

Los días pasan y el 30 de junio Aleix Febas concluirá su contrato con el Elche, sin avances destacados hasta el momento en la negociación de su renovación. El futbolista catalán, que fue el más destacado del derbi contra el Valencia, es libre desde el pasado 1 de enero no solo para negociar sino para firmar con el club que quiera de cara a la próxima temporada. Y no le faltan pretendientes.

Uno de los que lleva tiempo siguiéndole y que ha acelerado su interés en los tiempos es la Fiorentina. El conjunto italiano, uno de los históricos de su país, tiene a Febas en su agenda para incorporarlo de cara al próximo curso, en el que esperan certificar todavía su presencia en la Serie A, máxima división del país transalpino.

Aleix Febas se lleva las manos a la cabeza durante el Villarreal-Elche / Judith Amigo/LOF

La Fiorentina ha apretado en la negociación, con una capacidad económica destacada y un proyecto en torno a una entidad histórica. El conjunto viola, que tuvo que ser refundado en 2002 debido a las tan habituales crisis económicas que atravesaron las entidades deportivas en su momento, ha sido dos veces campeón de liga, en los años 50 y 60, y tiene seis copas en su palmarés, la última de ellas en 2001.

En los últimos años, la Fiorentina ha sido un habitual de competiciones europeas, especialmente en la Conference League, de la que ha sido subcampeón, de manera consecutiva, en 2023 y 2024. Este curso siguen con vida en esta misma competición, aunque la semana pasada cayeron por un contundente 3-0 en la ida de los cuartos de final con el Crystal Palace inglés.

El pasado sábado, un miembro de la dirección deportiva de la Fiorentina estuvo en el estadio Manuel Martínez Valero siguiendo en directo el partido entre Elche y Valencia. Pudo tomar buena nota de la estelar actuación de un Febas que lideró a la victoria a los suyos, siendo clave en la acción del gol de Cepeda, con una magnífica conducción por el centro y un gran pase, que finalmente se convirtió en asistencia.

Negociación con el Elche

Este fue un destacado partido más de Febas en la presente temporada, en la que se está destapando como uno de los mejores centrocampistas de la categoría, pese al bajón de su equipo en los últimos meses. Con las negociaciones para su renovación atascadas debido a las diferencias entre lo que el jugador y sus representantes piden y lo que el club franjiverde ofrece, la Fiorentina se abre como una nueva posibilidad de destino para el ilerdense a partir del verano.

Hasta el momento, Febas ha disputado 30 partidos en Primera este curso, en los que ha marcado dos goles. Es el futbolista que más faltas recibe de la categoría y un indiscutible para Eder Sarabia desde su llegada. Con el técnico vasco ha dado un paso adelante en las dos últimas campañas, tras su aterrizaje en la ciudad de las palmeras en 2023.

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A sus 30 años, cumplidos en febrero, Febas no oculta que busca firmar su último gran contrato. Su intención principal siempre ha sido hacerlo en el Elche, pero no a cualquier precio. Además de la Fiorentina también hay otros clubes interesados en hacerse con sus servicios, tanto en nuestro país, con el Espanyol como uno de los mejores posicionados, como en el extranjero.