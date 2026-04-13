Las incógnitas del Elche: otro parón y la alineación del Atleti

Diez días de parón. Once, contando el domingo, hoja ya arrancada del calendario a la hora de escribir estas líneas. La organización del calendario en el fútbol español ha dejado, debido a la final de Copa del Rey, este paréntesis incoherente, que le llega a los equipos muy poco después de otro, el de la última ventana FIFA.

El Elche, tras ganar el derbi contra el Valencia el 11 de abril, no volverá a jugar hasta el miércoles 22. Otro frenazo en el ritmo competitivo, tras el producido en el mes de marzo para los últimos partidos de clasificación para el Mundial y amistosos de selecciones. No parece lo ideal, dado todo lo que está en juego.

Los jugadores del Elche celebran la victoria contra el Valencia con la afición / Héctor Fuentes

El conjunto dirigido por Eder Sarabia tratará de aprovechar estos días, en los que convivirá con la zona de descenso, para recuperar a futbolistas lesionados o con molestias, con Héctor Fort como el principal señalado para volver, una vez superada la lesión en el hombro que se produjo en el mes de diciembre.

Entre algodones también está Diang, que regresó lesionado y con más retraso del inicialmente esperado de su periplo por México y República Democrática del Congo para conseguir y celebrar la histórica clasificación de su país para una fase final del Mundial. Pese a que iba a ser baja contra Rayo y Valencia por la lesión que se produjo en un entrenamiento con su selección, en el Elche no ha sentado nada bien que el futbolista no se reincorporase a la dinámica de trabajo con mayor celeridad y será sancionado, atendiendo al régimen interno. Falta comprobar si el técnico es más o menos indulgente con su situación cuando esté disponible para ser alineado.

El Atlético de Madrid

Además de saber cómo sienta otro parón más a la plantilla franjiverde, otra incógnita de cara a ese regreso del 22 de abril es el estado en el que se encontrará su rival: el Atlético de Madrid. En teoría debería ser uno de los partidos más duros de la temporada... pero el conjunto colchonero puede llegar a la cita con la mente en otra parte.

Ya le ha ocurrido este mismo fin de semana, cuando Diego Pablo Simeone decidió dar descanso a sus mejores jugadores en el duelo contra el Sevilla (triunfo hispalense tras cinco jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas) que indirectamente afectó al Elche, en la lucha por la permanencia. No sentó nada bien esta maniobra, perfectamente entendible, en el entorno de los clubes que se están jugando evitar el descenso.

El Atlético tiene dos citas claves en los próximos días. Este martes afronta la vuelta de los cuartos de final de Champions, en casa contra el Barcelona, con una notable renta obtenida en el partido de ida (0-2). Y el próximo sábado juega la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad, en Sevilla. Cuatro días después, al Martínez Valero.

A ese choque el Atlético podría llegar borracho de éxito... o de decepción. En cualquiera de los casos, el Elche debería ser capaz de sacar ventaja del hecho de haber tenido más días para enfocarse única y exclusivamente en la preparación de este partido, fundamental para conseguir la permanencia en Primera División.

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Simeone, en la previa del Sevilla-Atlético. / EFE

Los rojiblancos, salvo hecatombe, tienen garantizada la plaza para la Champions del curso que viene vía liga, por lo que se pueden permitir centrarse ahora en las otras dos competiciones que todavía pueden ganar. Dentro de diez días se podrá comprobar, viendo la alineación del Cholo y el estado de sus jugadores, si el Elche puede sacar beneficio o no de este inesperado parón liguero de abril.