De Olsen a Romero: este es el Elche retro elegido por los lectores de INFORMACIÓN

Este fin de semana se ha venido desarrollando, con notable éxito mediático, la jornada retro de LaLiga, con los equipos de Primera y Segunda División, entre ellos el Elche, haciendo numerosos guiños al pasado, tanto en las equipaciones como en el tratamiento de imágenes o recursos en redes sociales.

El conjunto franjiverde pudo celebrar esta cita ideada por la patronal de clubes con la victoria en el derbi autonómico contra el Valencia. Además, desde INFORMACIÓN propusimos, a través de una multiencuesta, que nuestros lectores eligiesen al Elche retro-vintage.

Los usuarios web pudieron elegir a 11 futbolistas y un entrenador emblemáticos de la centenaria historia del Elche, tomando como referencia máxima el año 2000. De aquellas votaciones sale ahora el conjunto franjiverde retro, con las siguiente elecciones ganadoras...

Portero: Pazos

Pazos ha sido el guardameta elegido por los usuarios de INFORMACIÓN, imponiéndose con un 42% de los votos a Miguel Recio (35%) y Patxi Iru (23%). El cancerbero gallego disputo siete temporadas en el Elche (1962-1969) en la época dorada del club, defendiendo la portería franjiverde en 191 ocasiones, tras haber llegado al club después de haber pasado por Celta, Real Madrid, Hércules y Atlético.

Di Stéfano salta a por un balón con Pazos, portero del Elche, en 1965 / Perfecto Arjones

Lateral derecho: Benito Sánchez

Benito Sánchez se ha impuesto entre las opciones para el lateral diestro con un 48%, por delante de Indio (30%) y Ballester (22%). El segoviano lució la franja verde en dos etapas, entre 1987 y 1990 y en la 1992-1993, disputando 164 partidos y marcando 17 goles, siendo el defensa más goleador del club ilicitano hasta que posteriormente le superó Edu Albacar.

Central: Llompart

Llompart ha ganado con autoridad la votación para la posición de central, con un 69% de los votos, dejando por detrás a Quesada (22%) y Alejo (10%). El balear fue una de las piezas clave del mejor Elche de la historia, disputando 357 partidos y marcando 4 goles entre 1964 y 1977. Posteriormente también dirigió al conjunto ilicitano desde el banquillo en la 1991-1992, curiosamente la temporada que tomó como referencia principal la equipación retro usada por el Elche en el derbi.

Líbero: Iborra

Iborra también se ha impuesto con autoridad en la otra posición central de la zaga, llevándose el 53% de los votos, por delante de Gilberto (35%) y Adolfo (13%). El valenciano lideró junto a Llompart la defensa del mejor Elche de la historia, disputando 354 partidos y anotando 11 goles entre 1960 y 1971, todos en Primera División, siendo el futbolista que más veces ha lucido la franja verde en la máxima categoría.

Lateral izquierdo: Canós

Canós se ha impuesto por un apretado margen (42%-38%) a Quirant, curiosamente el hombre al que relevó en la posición de lateral izquierdo en su día, quedando Robi (20%) como el tercero en discordia de la votación. El castellonense, que llegó a ser internacional absoluto, disputó 321 partidos con el Elche entre 1964 y 1976, siendo un ejemplo de 'one club men', ya que únicamente defendió la zamarra franjiverde en su carrera profesional.

Mediocentro: Lico

Lico no ha dejado ninguna duda al ser elegido como el mediocentro de este Elche vintage, al recibir un 74% de los votos e imponerse claramente a Aníbal Montero (19%) y Ramos (7%). El de Rafal, que duró tres cursos como franjiverde en el inicio de su carrera (1965-1968) y en la 1982-1983 regresó de su retirada para disputar un par de partidos más, fue uno de los centrocampistas más destacados de su época, jugando posteriormente en Espanyol y Valencia.

Organizador: Asensi

Asensi tampoco ha dado opciones en la votación de centrocampista organizador, al llevarse el 69% de los votos, dejando bastante atrás a Félix Palomares (16%) y Leguía (15%). El alicantino, al igual que Lico, no duró demasiado en el Elche (1967-1970), ya que su calidad le valió para ser traspasado al Barcelona, donde adquirió galones de futbolista con muchísima importancia, llegando a ser un fijo en la selección nacional.

Asensi, durante un partido contra la Real Sociedad de 1969 / Perfecto Arjones

Mediapunta: Trobbiani

Trobbiani, el único campeón del mundo que tiene el Elche en su historia, se ha impuesto con el 54% de los votos a Lezcano (41%) y Curro (4%) entre las opciones propuestas para la mediapunta. El argentino lució la franja en dos etapas (1976-1980 y 1985-1987), disputando 160 partidos, marcando 39 goles y levantando la copa mundial con la Albiceleste en México 86, como uno de los escuderos de Maradona.

Delantero nacional: Claudio

Claudio ha arrollado con un 79% entre las opciones propuestas como delanteros nacidos en España, por delante de Cuxart (15%) y Pierita (6%). El actual entrenador del Eldense goleó como franjiverde en dos etapas, la primera en su juventud (1984-1989) y la segunda en su ocaso (1996-2000), viendo puerta en 58 ocasiones en 283 partidos y ganándose el cariño de una afición que posteriormente también lo tuvo en el banquillo.

Delantero extranjero: Romero

Romero, para muchos considerado como el mejor futbolista de la historia del Elche, ha ganado esta votación con ciertos apuros, obteniendo el 53% e imponiéndose a Cayetano Ré (37%) y Cardona (10%). El paraguayo, santo y seña del mejor Elche de la historia en Primera, disputó 217 partidos con la franja verde, en los que marcó 92 goles de diversa factura, siendo un prototipo de delantero que no se cernía solo a marcar diferencias en el área.

Goleador: Vavá

Vavá, único Pichichi que ha tenido el Elche en Primera, no podía fallar en el rol de goleador retro franjiverde, recibiendo el 72% de los votos y ganando por un amplio margen a Eloy (17%) y Gómez Voglino (11%). El salmantino marcó 79 tantos en 250 partidos entre 1964 y 1973, acabando la temporada 1964-1965 como máximo realizador de la élite nacional, superando a Luis Aragonés.

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Entrenador: Roque Olsen

Roque Olsen y sus asensos a Primera le han valido para imponerse, con un 52% de los votos, a César Rodríguez (34%) y Roque Máspoli (14%) entre las opciones propuestas para dirigir a este Elche vintage. El argentino dirigió la nave franjiverde durante 206 partidos en cuatro etapas y consiguió dos ascensos a la élite.