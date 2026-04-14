Cepeda se une al club del gol del Elche

Otro goleador más para el Elche. La diana de Lucas Cepeda en el derbi del pasado sábado contra el Valencia, además de permitir sumar tres puntos capitales a los franjiverdes y de suponer el estreno anotador del chileno con su nuevo club, evidencian la coralidad ilicitana a la hora de repartirse la labor de marcar.

Cepeda y Álvaro celebran el gol del chileno al Valencia / Héctor Fuentes

Cepeda se convierte en el decimoquinto futbolista de la plantilla del Elche en marcar en liga este curso. Se une a un club que capitanea Rafa Mir, pichichi franjiverde de la 2025-2026, con ocho dianas. Al murciano le sigue de cerca el portugués André Silva, que lleva siete. El tercer ariete en discordia, Álvaro Rodríguez, ha visto puerta en cinco ocasiones.

Entre los futbolistas que no tienen el rol específico de delantero, el que más tantos ha celebrado es Germán Valera, que lleva cuatro. Luego aparecen dos centrocampistas como Febas y Martim Neto, con un par de goles cada uno. Cepeda, con uno, se suma a Marc Aguado, Diang, Pedrosa, Mendoza, John, Héctor Fort, Tete Morente y Adam.

Coralidad goleadora

Eder Sarabia ha utilizado en total a 32 jugadores en liga esta temporada, por lo que han sido capaces de marcar un 47%. Si quitamos a los dos porteros (Dituro e Iñaki Peña) el porcentaje subiría justo hasta la mitad (50%). Los hombres de campo que todavía no han celebrado ningún gol propio son Affengruber, Bigas, Víctor Chust, Petrot, Josan, Fede Redondo, Yago, Sangare, Gonzalo Villar y Álex Sánchez; además de Álvaro Núñez, Diaby, Ali, Mourad y Jairo, que ya no pertenecen a la disciplina franjiverde.

A este club del gol del Elche 2025-2026 se le suman en competición oficial otros tres futbolistas que han marcado en Copa: Petrot, Fede Redondo y Ali. Sumando todas las dianas oficiales, Neto elevaría su cifra a tres, igual que Adam; mientras que Héctor Fort y Mendoza pasarían de uno a dos.

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Rafa Mir celebra uno de sus ocho goles de esta temporada / Paco Largo/LOF

La coralidad en la tarea del gol ya fue un signo de identidad del Elche de Sarabia que consiguió el ascenso a Primera el curso pasado, cuando vieron puerta hasta 19 futbolistas diferentes en liga, con Mourad y sus nueve tantos (cifra que ahora tiene al alcance Mir) como máximo realizador, por delante de Canario Álvarez (ocho) y Fernández Mercau (seis).