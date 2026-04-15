Elche CF
El Elche se carga de ilusión para sus 7 finales por la permanencia
Cerca de mil niños y niñas han arropado a los jugadores durante el entrenamiento de este miércoles en el Martínez Valero
Con la ilusión de un niño. O de cerca de mil. Así ha cargado las pilas el Elche en su entrenamiento de este miércoles, a puerta abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, al que han asistido cerca de mil niños y niñas, en una actividad organizada con los colegios de la ciudad.
Los más pequeños han podido disfrutar desde la grada de una sesión especial, que seguramente también hayan agradecido los futbolistas, en esta semana en la que hay un nuevo parón en Primera División, para que el sábado se dispute la final de Copa del Rey. El conjunto franjiverde no juega hasta el miércoles de la próxima semana, en casa contra el Atlético de Madrid.
Esa será la primera de las siete finales que tiene por delante el conjunto dirigido por Eder Sarabia de aquí a la última semana de mayo, cuando concluya la temporada. Actualmente, el Elche es antepenúltimo en la tabla, en zona de descenso a Segunda División, aunque a solo un punto del Alavés, al que todavía debe recibir en su feudo, por lo que los ilicitanos dependen de sí mismos para mantener la categoría.
Doble cumpleaños
Durante la sesión, de baja intensidad, los niños y niñas han animado a sus ídolos y les han dedicado pancartas especiales, en apoyo para lo que está por venir. También ha sido un día especial al haber un doble cumpleaños entre los integrantes de la primera plantilla: Yago de Santiago y Léo Petrot cumplen 23 y 29 años, respectivamente.
Aparte del choque contra el Atlético de Madrid, al Elche le queda todavía jugar contra Oviedo (26 de abril), Celta (3 de mayo), Alavés, Betis, Getafe y Girona. Siete partidos que decidirán si la próxima temporada los franjiverdes siguen perteneciendo a la élite nacional y si los niños y niñas pueden regresar el curso que viene a sus centros educativos con su Elche en Primera División.
Tres ausencias y Diang, al margen
En el entrenamiento franjiverde con presencia de escolares en la grada ha habido tres ausencias, las de Marc Aguado, Yago y Adam, con molestias físicas. Diang, por su parte, saltó al césped, aunque trabajó al margen del grupo principal. Ninguno de los cuatro pudo participar en el choque contra el Valencia.
El congoleño lleva sin jugar desde antes del parón FIFA, ya que se lesionó en un entrenamiento con su selección, en la búsqueda del billete histórico para el Mundial que finalmente consiguió. Un viaje que le llevó tanto a México, para los partidos, como a su país, para la celebración, y del que regresó con retraso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años
- Portugal se adelanta a España y estrena la devolución de envases en la tienda
- La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas con la técnica de smishing
- Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
- Más de 5.000 docentes se forman para reforzar las Matemáticas y la lectura en las aulas con una nueva metodología
- Pendientes de Santa Faz: este es el tiempo que marca la Aemet en Alicante
- Una marea de flores para el patrón de San Vicente en su día grande
- El Pantano de Elche, entre la nostalgia de la mona y la falta de mantenimiento