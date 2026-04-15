El Elche se carga de ilusión para sus 7 finales por la permanencia

Con la ilusión de un niño. O de cerca de mil. Así ha cargado las pilas el Elche en su entrenamiento de este miércoles, a puerta abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, al que han asistido cerca de mil niños y niñas, en una actividad organizada con los colegios de la ciudad.

Los más pequeños han podido disfrutar desde la grada de una sesión especial, que seguramente también hayan agradecido los futbolistas, en esta semana en la que hay un nuevo parón en Primera División, para que el sábado se dispute la final de Copa del Rey. El conjunto franjiverde no juega hasta el miércoles de la próxima semana, en casa contra el Atlético de Madrid.

Esa será la primera de las siete finales que tiene por delante el conjunto dirigido por Eder Sarabia de aquí a la última semana de mayo, cuando concluya la temporada. Actualmente, el Elche es antepenúltimo en la tabla, en zona de descenso a Segunda División, aunque a solo un punto del Alavés, al que todavía debe recibir en su feudo, por lo que los ilicitanos dependen de sí mismos para mantener la categoría.

Doble cumpleaños

Durante la sesión, de baja intensidad, los niños y niñas han animado a sus ídolos y les han dedicado pancartas especiales, en apoyo para lo que está por venir. También ha sido un día especial al haber un doble cumpleaños entre los integrantes de la primera plantilla: Yago de Santiago y Léo Petrot cumplen 23 y 29 años, respectivamente.

Niños y niñas presencian el entrenamiento del Elche / Héctor Álvarez

Aparte del choque contra el Atlético de Madrid, al Elche le queda todavía jugar contra Oviedo (26 de abril), Celta (3 de mayo), Alavés, Betis, Getafe y Girona. Siete partidos que decidirán si la próxima temporada los franjiverdes siguen perteneciendo a la élite nacional y si los niños y niñas pueden regresar el curso que viene a sus centros educativos con su Elche en Primera División.

Tres ausencias y Diang, al margen

En el entrenamiento franjiverde con presencia de escolares en la grada ha habido tres ausencias, las de Marc Aguado, Yago y Adam, con molestias físicas. Diang, por su parte, saltó al césped, aunque trabajó al margen del grupo principal. Ninguno de los cuatro pudo participar en el choque contra el Valencia.

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El congoleño lleva sin jugar desde antes del parón FIFA, ya que se lesionó en un entrenamiento con su selección, en la búsqueda del billete histórico para el Mundial que finalmente consiguió. Un viaje que le llevó tanto a México, para los partidos, como a su país, para la celebración, y del que regresó con retraso.