Ya están a la venta las entradas del Elche-Atlético de Madrid para no abonados: horario y cómo comprarlas

La próxima jornada será un día especial en el Martínez Valero. El Elche recibe al Atlético de Madrid el miércoles 22 a las 19 horas en casa. El duelo corresponde a la jornada 33 de la liga y se jugará apenas cuatro días después de que los de Simeone se enfrenten a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. A diferencia de las visitas de Barcelona y Real Madrid, el acceso para los abonados será gratuito.

Cartel de las entradas para el partido entre Elche y Atlético de Madrid. / ECF

Los precios para el resto de aficionados oscilan desde los 65 euros en el anillo fondo G4 hasta los 260 en la tribuna central cubierta, pasando por los 90 en ambos fondos descubiertos, 100 en curva tribuna cubierta o los 160 en tribuna cubierta central. Las entradas están disponibles desde hoy día 15 de abril a partir de las 17 horas, de manera online a través de los canales oficiales del club franjiverde. En caso de no cubrir todas las localidades, las taquillas del fondo sur y norte estarán abiertas el mismo día del encuentro, dos horas antes del inicio del mismo.

Al igual que el resto de encuentros, los abonados podrán liberar su asiento a través del área correspondiente en la página web del club. Esto podrá realizarse hasta dos horas antes del partido para, en caso de venderse, recibir un 30% del importe.

Precio de las entradas para el Elche-Atleti tras la conversión de los abonos baby, infantil o juvenil. / ECF

Debido a que el partido no se juega en fin de semana, la entidad franjiverde ha dado la posibilidad de convertir los abonos baby, infantil y juvenil en entradas de adulto. Para ello, se deberá abonar una cantidad menor, la cual varía entre los 45 y los 175 euros, según la zona del estadio.

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Mientras tanto, el Elche dispone de semana y media para centrarse exclusivamente en el encuentro. Su rival, sin embargo, ha tenido que enfrentar esta semana al Barça en la Champions League y jugará contra a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey cuatro días antes de su visita al Baix Vinalopó.