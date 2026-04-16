El Elche Ilicitano acaricia la permanencia tras una segunda vuelta con números de "play-off"

El Elche Ilicitano, salvo sorpresa mayúscula, seguirá compitiendo en el cuarto escalón del fútbol nacional la próxima temporada. A falta de tres jornadas, la permanencia todavía no es matemática. Pero es prácticamente virtual. El equipo dirigido por Carlos Cuéllar ha sido capaz de dar la vuelta a un mal inicio, con muchos futbolistas nuevos, pero también otros demasiado jóvenes, y ya vislumbra la permanencia. Lo hace de manera contundente, compitiendo hasta en los campos más complejos, a base de victorias. Sin ir más lejos, suma ocho triunfos (en 15 partidos) en lo que va de 2026.

El filial franjiverde, tras terminar la primera vuelta a cinco puntos de la salvación, ha hecho números de "play-off" en el segundo tramo de liga. Un cambio de dinámica vital, que permite estar ocho puntos por encima del descenso cuando faltan nueve por disputarse (y a cinco del "play-out"). El amplio margen viene dado por un acelerón importante. En lo puramente clasificatorio, representado con tres victorias consecutivas frente al Conquense, al Rayo Vallecano B y al filial del Tenerife. En lo futbolísitico, en favor de un grupo muy joven, demasiado en varios puestos concretos, que ha elevado mucho su techo competitivo en cuatro meses.

Un mercado acertado

Más allá del paso adelante de quienes ya estaban, el filial, con el inamovible objetivo de salvarse, salió al mercado en invierno. Y lo hizo de manera acertada. Sobre todo con dos futbolistas, el delantero Juan Piera y el mediapunta Álex Sánchez, hijo del Míchel, técnico del Girona. Piera, de Barcelona, nacido en 2004. Sánchez, de Madrid, nacido en 2006. Fueron las dos apuestas de la comisión deportiva, y ambos han sido claves en la escalada franjiverde hacia la permanencia.

Álex Sánchez, durante un partido. / ECF

De hecho, el hijo de Míchel llegó a debutar con el primer equipo tras apenas cinco días en la ciudad. Fue frente al Levante, con asistencia incluida en la chilena de Adam Boayar. Entre los dos han hecho siete goles, varios de ellos clave, y se han asentado en el ataque del Ilicitano junto a Piri, un extremo izquierdo de 22 años llegado en verano desde el Leganés que es el 'Pichichi' del equipo con otras siete dianas.

Laterales de 18 años y varios internacionales

La sustancial mejoría del filial franjiverde también llega motivada por los más jóvenes. Tanto, que empezaron la liga como jugadores del Juvenil. Por edad es donde les correspondería competir... pero han tumbado la puerta del equipo de Cuéllar. Entre ellos, resulta especialmente llamativa la evolución en los laterales, con Álvaro Miralles (Elda, 2007) y Álex Herráiz (Mallorca, 2008) dando el salto del Juvenil A al Ilicitano durante la temporada. Haciéndose con un puesto que, sobre el papel, no estaba destinado para ellos.

A los citados se suman otras dos joyas de la cantera, como son el central David Hernández (Elche, 2008) y el guardameta Owen Bosch (Valencia, 2007). Los dos son internacionales con España, el primero con la sub-18 y el segundo con la sub-19. Y han vivido varias etapas inmersos en la dinámica del equipo de Eder Sarabia, con debut incluido por parte de David Hernández en Copa del Rey. De hecho, Owen fue el tercer portero de la primera plantilla el curso pasado, un rol que se ha desvanecido este año tras el fichaje de Alejandro Iturbe.

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Sin Ali ni Adam

A todo lo anterior, hay que sumar que Carlos Cuéllar apenas ha podido contar con Ali Houary y Adam Boayar a lo largo de toda la temporada, dos futbolistas que han ido pivotando entre el primer y el segundo equipo. De hecho, Ali salió cedido al Mirandés en invierno, en busca de minutos en el fútbol profesional y de seguir puliendo el proyecto de futbolista que demostró ser en las primeras jornadas de la Primera División. Incluso a dos bajas tan sensibles como las de Ali y Adam se ha conseguido sobreponer un equipo que ya vislumbra la permanencia... y al que se le va a quedar corta la liga para pelear por algo más.