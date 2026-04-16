Fort: "Tengo muchas ganas de volver a jugar con el Elche, de volver a respirar el césped del fútbol"

Un regreso ansiado para un futbolista importante hasta su lesión. Héctor Fort ya está listo para jugar. Regresará a una convocatoria el próximo miércoles (19 horas), en la visita al Martínez Valero del Atlético de Madrid, tras recibir el alta competitiva de una lesión en el hombro que le ha mantenido cuatro meses al margen.

El lateral franjiverde, en declaraciones a medios del club, asegura "que está muy contento y con muchas ganas. Han sido tres mesecitos largos (de hecho, son cuatro), pero lo importante es que ya estoy de vuelta. Tengo muchas ganas de volver a jugar, de volver a respirar el césped del fútbol".

"Fue un jarro de agua fría. Me sentía en mi mejor momento, venía encadenando titularidades... pero el fútbol es así. Solo me quedó aceptarlo, hacerlo lo más rápido que puede y lo mejor posible con la ayuda de mi familia, mis amigos y mi pareja. Se ha superado y estamos de vuelta, que es lo importante", explica Fort sobre su complejo proceso de recuperación.

El canterano del Barça, club al que volverá en junio tras finalizar su cesión, garantiza que está "muy bien" físicamente. "Digamos que la lesión que he tenido no ha sido de piernas, ha sido el hombro. Eso me ha permitido seguir trabajando cuidadosamente y la verdad que ahora mismo me encuentro muy bien. Me siento preparado para lo que me necesiten, para poder ayudar al equipo", añade sobre su estado tras la lesión.

"Es verdad que empezamos muy bien la temporada, pero al final ninguna temporada va a ser perfectas. Todos los equipos pasamos por malas rachas. Nos quedan siete partidos y veo al equipo con muchas ganas. Tenemos un objetivo muy claro por el que vamos a trabajar y darlo todo. Esto empieza por el siguiente partido y por encadenar todos los puntos posibles para lograr ese objetivo", explica Fort sobre el momento deportivo que atraviesa el Elche, en descenso por tercera semana en la temporada.

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"Jugamos miércoles, por lo que va a ser una semana larga. Eso nos permite hacer entrenamientos más intensos, porque también tendremos más tiempo de recuperación. Toca tener las ideas claras y afrontar esos dos partidos (frente a Atlético de Madrid y a Real Oviedo) con muchas ganas y con la mentalidad de ganar los dos", finaliza el lateral franjiverde, que volverá a sentirse futbolista el próximo miércoles tras cuatro meses de frenazo.