Fort vuelve a escena con el Elche para el esprint final por la permanencia

Héctor Fort está de vuelta. El lateral derecho reaparecerá en una convocatoria del Elche este miércoles (19 horas), en la visita al Martínez Valero del Atlético de Madrid, tras cuatro meses de frenazo por lesión. En el momento clave del curso. Cuando faltan siete jornadas, con el equipo en puestos de descenso. En una situación diametralmente opuesta a la que ocupaba cuando tuvo que parar... pero con la obligación de sumar en el esprint final por salvar la categoría, desde donde le toque.

El adiós al equipo de Fort, exista mayor o menor relación, ha supuesto un antes y un después en la temporada franjiverde. Su última aparición sobre el verde fue el 21 de diciembre, para abrir la lata frente al Rayo Vallecano. En la noche que el Elche cerró un 2025 histórico con un 4-0 para el recuerdo. Camino de la celebración, el central rayista Nobel Mendy le zancadilleó, en una acción que le supuso una importante lesión. Fort cayó al suelo con el hombro mal apoyado y vio frenada la felicidad de su estreno goleador en Primera. Directo al hospital.

Héctor Fort, tras la acción de su lesión en el Elche-Rayo Vallecano. / Matías Segarra

El diagnóstico fue el peor posible: una luxación anterior en el hombro izquierdo que exigió intervención quirúrgica, días antes del cambio de año. Entonces, Fort inició su larga y compleja recuperación. Lo hizo en Barcelona, con los servicios médicos del club al que pertenece, quienes no han asumido ni un mínimo riesgo en su tedioso camino hacia el alta competitiva. Dando pasos, uno tras otro, viendo desde la distancia la pésima dinámica que atravesó el equipo entre enero y marzo (llegó a encadenar una racha de cuatro puntos de 30 posibles).

El canterano culé, de apenas 19 años, regresó a la ciudad el pasado 16 de marzo para afrontar el tramo final de la recuperación en la dinámica del equipo. Ha ido completando entrenamientos parciales bajo las órdenes de Eder Sarabia, hasta que ha recibido el alta competitiva tras casi cuatro meses de calvario. El próximo miércoles, 123 días después de su dolorosa caída frente al Rayo, volverá a una convocatoria para medirse al Atlético de Madrid, quien podría llegar como campeón de la Copa del Rey.

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¿Tiene sitio?

Cuatro meses fuera dan para mucho. Tanto, que quien era la principal competencia de Fort (Álvaro Núñez) ya no está. Para el carril derecho, Sarabia ahora cuenta con dos futbolistas llegados en invierno. Tete Morente y Buba Sangaré —además de Josan, quien apenas juega— son las alternativas. El futbolista del Barça, completamente disponible para reaparecer y para sumar, cuenta con un mes y medio de liga para hacerse con un puesto que se ganó hasta la lesión.