El Martínez Valero da un paso al frente

De récord en récord. Pulverizando las cifras cosechadas hasta la fecha por un estadio que vislumbra su 50 aniversario. Sobre el verde, en las gradas, pero también como centro de eventos de atractivo nacional. Con la selección española jugando un partido clasificatorio para el Mundial. Con la Argentina de Leo Messi completando un multitudinario entrenamiento. Una temporada para el recuerdo, en la que el Martínez Valero ha dado un importante paso al frente en todos los sentidos. Hasta en su remodelación, con el exterior ya completamente teñido de verde a falta de conocer los siguientes pasos de la obra, ya sin IDOM en la ecuación.

En lo estrictamente deportivo, el feudo franjiverde es el gran argumento al que se aferra el equipo para mantener viva la llama de la permanencia. En 16 partidos, siete victorias, siete empates y únicamente dos derrotas, frente al primer (Barça) y al tercer (Villarreal) clasificado. Como local ha sacado 28 de los 32 puntos que suma. Un registro que marca el camino a la salvación, sobre todo tras los dos triunfos alentadores frente a Mallorca (2-1) y a Valencia (1-0). Y que coloca al Elche entre los mejores del país... bajo el calor de su hogar.

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN COMO LOCALES 1º Barça: 48 puntos

2º Real Madrid: 40 puntos

3º Atlético: 40 puntos

4º Villarreal: 37 puntos

5º Osasuna: 29 puntos

6º ELCHE: 28 puntos

7º Real Sociedad: 28 puntos

8º Mallorca: 28 puntos

9º Betis: 26 puntos

10º Athletic Club: 26 puntos

11º Rayo Vallecano: 23 puntos

12º Valencia: 23 puntos

13º Girona: 22 puntos

14º Getafe: 21 puntos

15º Alavés: 21 puntos

16º Espanyol: 21 puntos

17º Sevilla: 19 puntos

18º Celta: 17 puntos

19º Levante: 17 puntos

20º Oviedo: 17 puntos

El equipo de Eder Sarabia pasa la semana como el sexto mejor local de la categoría, en lo que serían puestos de Europa League. Solo tiene por delante a los cuatro primeros de la liga (Barça, Madrid, Atleti y Villarreal) y a Osasuna, que tiene 29 puntos, uno más. De hecho, la formidable temporada del elenco franjiverde en su casa no tiene precedentes. Los 28 puntos que ya ha sumado el Elche en el Martínez Valero supone el mayor registro en la historia del club desde que las victorias valen tres puntos.

Los futbolistas del Elche y del Valencia saltan al Martínez Valero, el pasado sábado. / Jesús Hernández / ECF

Además, la cifra todavía tendrá la posibilidad de seguir creciendo, con tres jornadas todavía por disputarse entre palmeras frente a Atlético de madrid (miércoles 22 de abril, 19 horas), Alavés (fin de semana del 10 de mayo) y Getafe (fin de semana del 17 de mayo). El dato, eso sí, pone todavía más en evidencia el nefasto bagaje fuera de Elche, donde el conjunto ilicitano es el destacado peor visitante de la categoría, todavía sin victorias y con apenas cuatro puntos de 45 posibles (un 8% del total). Es la gran losa del equipo, una que le condena a convivir con los puestos de descenso por tercera semana en la temporada.

El subidón de las gradas

A los 28 puntos cosechados en casa, le siguen 26.460 espectadores de media en las gradas. El mayor promedio durante una temporada en la historia del Martínez Valero. Un récord que es sustentado por otro récord: los 27.000 abonados alcanzados en verano, quedándose el estadio pequeño por primera vez en sus camino de 50 años de vida.

El Elche es el décimo equipo que más gente mete de media en su estadio en Primera División, liderando la zona media de la tabla y por encima de todos sus rivales en la carrera por la permanencia excepto Sevilla y Valencia, dos históricos del fútbol nacional que arrastran muchos aficionados no solo en su ciudad, también a lo largo de toda la península.

PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS ESTADIOS DE PRIMERA DIVISIÓN 1º Santiago Bernabéu: 72.799 espectadores

2º Metropolitano: 61.414 espectadores

3º La Cartuja: 58.855 espectadores

4º San Mamés: 47.828 espectadores

6º Mestalla: 44.447 espectadores

6º Camp Nou: 42.422 espectadores

7º Sánchez-Pizjuán: 34.834 espectadores

8º Anoeta: 30.919 espectadores

9º RCDE Stadium: 28.604 espectadores

10º MARTÍNEZ VALERO: 26.460 espectadores

11º Carlos Tartiere: 25.328 espectadores

12º El Sadar: 20.501 espectadores

13º Balaídos: 20.290 espectadores

14º Ciutat de València: 20.055 espectadores

15º La Cerámica: 18.114 espectadores

16º Son Moix: 17.371 espectadores

17º Mendizorroza: 16.500 espectadores

18º Vallecas: 11.950 espectadores

19º Montilivi: 11.622 espectadores

20º Coliseum: 8.182 espectadores

El gran ascenso del Martínez Valero, tanto por dentro como por fuera, se evidencia estableciendo la comparación con la temporada pasada. El estadio ha sufrido un importante lavado de cara, cambiando el gris del hormigón por el verde de la franja. Eso sí, queda en el aire los siguientes pasos que irá dando la obra tras el cambio de planes anunciado por Christian Bragarnik. Desde luego, para el inicio de la temporada 2026-2027, plazo que se marcaron en la presentación del proyecto, no parece que la reforma vaya a estar terminada.

Noticias relacionadas

Sobre la evolución en las gradas, el curso pasado, en Segunda División, el promedio de asistencia fue de 19.055 espectadores, cifra lejana a los 26.460 aficionados que acuden al Martínez Valero cada 15 días este año, y que representan un paso al frente, en todos los sentidos, del feudo franjiverde hacia la continuidad en la élite.