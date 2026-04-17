Víctor Chust: "Hemos aprendido mucho de las derrotas y se ha visto en los últimos partidos"

El primer paso para sumar puntos pasa por encajar lo menos posible. Uno de los pilares para asegurar esa solidez defensiva en el Elche es Víctor Chust. El central valenciano ha sido un habitual en las alineaciones de Eder Sarabia en su primera temporada como franjiverde. Tras la victoria frente al Valencia, su primer club formativo, y con la vista puesta en el partido contra el Atlético de Madrid, el defensa ha concedido una entrevista para las redes del club: "Ahora viene un rival muy duro y seguro que haremos un buen papel en casa".

Después de tres meses sin conocer la victoria, el Elche acumula dos victorias consecutivas en el Martínez Valero. Por ello, Chust confía en el nivel del equipo de cara al final de temporada: "Creemos mucho en lo que hacemos, es nuestra seña de identidad. En la segunda vuelta, los resultados no han sido los mejores, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo que en la primera". Al igual que Eder Sarabia, el jugador piensa que la actuación mostrada en el último partido no fue la mejor. "Contra el Valencia no fue nuestro mejor partido, pero también tenemos que sacar puntos los días que no estemos bien porque eso marcará la diferencia", expresó el central.

Pese a la buena cara mostrada como locales, el equipo todavía no sabe lo que es ganar fuera. "Tenemos un debe. Somos los primeros que intentamos poner todo para conseguir la victoria. En casa somos muy fuertes con la afición, pero nos está costando fuera. Hemos hecho grandes partidos, pero, por detalles, el resultado ha caído para el otro lado", expresó Chust. "Pelearemos hasta el final y estoy seguro de que conseguiremos victorias como visitantes. Hemos aprendido mucho de las derrotas y creo que en estos últimos partidos se ha visto", añadió.

Antes de llegar al equipo, Chust no tuvo las mejores experiencias con el Elche. En la temporada 24/25, cuando aún jugaba en el Cádiz, Chust perdió los dos partidos frente a su actual equipo. "Con el Cádiz, tengo malos recuerdos en el Martínez Valero", explicó el jugador entre risas. Aun así, esa temporada fue clave para que el jugador terminara siendo franjiverde. "Pepe Contreras (director deportivo del Elche) estuvo pendiente de ese año en segunda división y mostraba un interés real. Eso es lo que me hizo decantarme por el Elche. Cuando se presentó esta oferta ya me sentía querido por el club", confesó.

Gonzalo Villar y Chust, en un entrenamiento de esta temporada del Elche. / ECF

Si algo sorprendió al central valenciano a su llegada, comenta, es el cariño de la afición franjiverde. "Cuando un equipo de primera firma a un jugador de segunda es difícil que la gente se fije en él. Más aún cuando a su lado están llegando jugadores contrastados. Sin embargo, siempre me he sentido querido", afirmó Chust. "Me he tenido que ganar el apoyo, sobre todo al principio, y ahora me siento muy arropado por los aficionados", añadió. En las dos últimas jornadas en casa, la afición ha dado la bienvenida al equipo a su llegada al Martínez Valero. Chust ha querido agradecérselo: "Desde el recibimiento salimos enchufados. Me sorprende la cantidad de gente que viaja para apoyarnos. Llevo solo meses aquí pero me siento querido como el que más. No me quiero imaginar los que llevan años en el equipo".

Por ahora, el central solo está cedido en el club hasta final de temporada. Aun así, el buen ambiente hace que no cierre la puerta a continuar en la ciudad. "Eso lo tienen que decidir los de arriba. La directiva está contenta conmigo y yo con el club. Es la comunión perfecta entre una gran afición y un club que está haciendo las cosas muy bien. Desde que llegué lo noté. Tenemos algo muy sano tanto dentro del vestuario como hacia fuera con la gente", explicó.

Los jugadores del Alcoyano celebran la victoria frente al Real Madrid en 2021 / Información

Chust también tuvo tiempo para contar una divertida anécdota que le ocurrió en su primer partido como profesional. El partido fue una victoria del Alcoyano frente al Real Madrid por 2-1 en la Copa del Rey de la temporada 2020/21. Tras casi una década en la academia del club blanco, el central veía el, a priori, asequible encuentro copero como una oportunidad para debutar. "Yendo a la Copa del Rey, pensé que podría tener opciones de jugar. Luego vi la convocatoria y los que solían ser suplentes eran Nacho y Militao, ahí se te acaba la ilusión. Estaba tranquilo en mi habitación cuando llaman a la puerta. Yo pensaba que sería otro del filial que se aburría y se me ocurrió ir en calzoncillos. Abro y era Zidane. Cuando me vio se empezó a reír y me dijo que iba a ser titular", contó entre risas el jugador. "Luego tuvimos la mala suerte de perder. Pienso que lo hice bien, pero de nada te sirve si caes eliminado", concluyó.