El doble reto del Elche contra el Atleti

El Elche, con jornada de descanso este sábado, sigue enfocado en el partido del próximo miércoles contra el Atlético de Madrid (Martínez Valero, 19 horas), mientras su rival continúa con su semana de grandes duelos, entre Champions y Copa. Los franjiverdes quieren aprovechar el momento para ganar, dar un golpe sobre la mesa en la batalla por la permanencia... y superar un par de retos.

El primero de ellos es enlazar dos triunfos en liga de manera consecutiva, algo que todavía no ha ocurrido esta temporada, sobre todo debido a los malos números a domicilio, donde el Elche no ha ganado en la 2025-2026. Esto ha hecho que las siete victorias franjiverdes hayan estado siempre dispersas.

Febas regatea a Beltrán durante el derbi entre Elche y Valencia / Héctor Fuentes

La última vez que el Elche ganó dos partidos consecutivos fue en las últimas dos jornadas de la 2024-2025, cuando las victorias en casa contra el Málaga (2-0) y en Riazor frente al Deportivo de La Coruña (0-4) sirvieron para que los de Eder Sarabia celebraran el ascenso a Primera División.

En la máxima categoría, para encontrar dos triunfos seguidos del conjunto ilicitano hay que remontarse cuatro años en el tiempo, al mes de abril de 2022, curiosamente casi en las mismas fechas que en la actualidad. Entonces, el Elche derrotó en las 32 y 33 a Mallorca (3-0) y Betis (0-1) para cimentar la permanencia de aquel curso.

En la última temporada del Elche en la élite, antes de la actualidad, la del desastroso descenso del centenario (2022-2023), la escuadra ilicitana no logró en ningún momento ganar dos partidos seguidos, pese a que en el tramo final de curso encadenó una buena racha de resultados, pero con mucho empate.

Un gran triunfo

Por otro lado, la afición franjiverde también tiene ganas de ver pasar a los suyos por encima de uno de los grandes de la liga española. Hasta el momento, el Elche no ha logrado ganar a ninguno de los cuatro primeros de la tabla, los que casi seguro van a obtener billete para la próxima edición de la Champions League.

Los hombres de Sarabia han perdido sus dos partidos contra el líder Barça (3-1 y 1-3), empataron en casa con el Real Madrid (2-2) y perdieron en el Bernabéu (4-1), cayeron dos veces contra el Villarreal (1-3 y 2-1) y hay que recordar que en el duelo de la primera vuelta contra el Atlético en el Metropolitano salvaron un punto, en la segunda jornada (1-1).

Los jugadores del Elche celebran el gol al Valencia / Héctor Fuentes

De los siete mencionados triunfos en liga del Elche en la 2025-2026, al rival mejor clasificado que ha conseguido derrotar es el Celta, sexto, que hincó la rodilla en el Martínez Valero (2-1) allá por el mes de septiembre, aunque entonces los gallegos todavía no habían sumado ninguna victoria, en un flojo inicio de campaña.

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El resto de victorias franjiverdes han sido contra Levante (19º), Oviedo (20º), Girona (11º), Rayo Vallecano (13º), Mallorca (15º) y Valencia (14º), todos ellos de la mitad inferior de la tabla de Primera División.