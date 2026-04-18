El Elche tiene "overbooking" en las bandas

El deseo de todo entrenador es tener el mayor número de jugadores a su disposición. La normativa de la liga española permite un máximo de 25 jugadores en el primer equipo. La baja de larga duración de Héctor Fort, sumada a la salida de Álvaro Núñez, obligó a la directiva franjiverde a buscar futbolistas para la banda derecha. Ahora, con Tete Morente y Buba Sangare siendo habituales en las alineaciones de Sarabia, la vuelta del lateral cedido por el Barça se convierte en un rompecabezas donde algún jugador se quedará fuera.

Dos de enero. El Elche llevaba un mes sin laterales derechos puros. La baja de Fort estaba lejos de terminar. Para solucionar este problema, Tete Morente y Buba Sangare aterrizaron en la ciudad. Desde su llegada, el extremo gaditano se ha hecho con un hueco fijo en los onces franjiverdes. Morente acumula seis partidos siendo de la partida para el Elche, completando en los tres últimos todo el encuentro. En el otro lado, el lateral ilicitano ha jugado en seis de los ocho partidos en que ha estado disponible, cuatro de ellas como titular.

Hasta que estos llegaron, Adrià Pedrosa y Josan fueron las elecciones de Eder Sarabia para ocupar el flanco diestro. Ahora, con Héctor Fort disponible para el duelo frente al Atlético de Madrid, el entrenador vasco tendrá que elegir solo a uno de entre cinco jugadores, siempre y cuando desee mantener el esquema que acostumbra a plantear.

Si la idea es equilibrar la plantilla, el elegido para desmarcarse del carril derecho es Tete Morente. En la rueda de prensa previa al pasado encuentro contra el Valencia, el gaditano afirmó encontrarse más cómodo jugando por la izquierda. Y es que, a lo largo de su carrera, su principal posición ha sido la de extremo izquierdo. Para desgracia del ex del Lecce, esa posición tiene nombre y apellidos en el esquema de Sarabia, Germán Valera. El murciano es el segundo jugador con más minutos para el Elche esta temporada con el Elche, solo por detrás de Aleix Febas.

De no estar disponible el canterano del Atleti, la plantilla cuenta con otras tres posibles opciones además de Morente. La más conservadora es Adrià Pedrosa. El lateral cedido por el Sevilla ha participado en 21 partidos esta temporada. Varias de ellas han visto al catalán como recurso para asegurar resultados, como fue el caso frente al Valencia. Otra opción, menos habitual, pero más parecida al perfil de Valera, es Yago de Santiago. El vigués no supera los 300 minutos en liga con el Elche, sumando solo doce de ellos desde enero. La última, nunca vista en el Martínez Valero, sería Lucas Cepeda. Antes de su fichaje como franjiverde, el chileno era extremo izquierdo con Colo-Colo. No obstante, Sarabia ha preferido utilizarle siempre como mediapunta en los siete partidos con el equipo.

Con todo el equipo de vuelta, Eder Sarabia cuenta con hasta ocho jugadores compitiendo por las dos bandas. Sin embargo, en la delantera, solo tiene tres jugadores del primer equipo. De cara a final de temporada, este hecho puede ser beneficioso para el entrenador. Tener tantos jugadores frescos hace que el técnico vasco pueda llevar al límite a sus jugadores para conseguir el ansiado logro de la salvación. Sin embargo, de cara a la próxima temporada, el desequilibrio en la plantilla se plantea como uno de los principales problemas a solucionar por la directiva de la entidad franjiverde.