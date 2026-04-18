Elche CF
Oviedo-Elche: entradas visitantes, precios y cómo comprarlas
El club franjiverde dispondrá de 600 localidades para el duelo directo por la permanencia en el Carlos Tartiere
La afición del Elche dispone de 600 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Oviedo-Elche correspondiente a la jornada 32 de Primera División, que se disputará, cronológicamente después de la 33 (Atlético de Madrid) el domingo 26 de abril a partir de las 16:15 horas.
Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este sábado a mediodía, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Rayo Vallecano o, como máximo, hasta el martes 21 de abril a las 19 horas.
Las entradas adquiridas serán enviadas de forma online por parte del propio club ilicitano a partir del jueves 23 de abril, por lo que no será necesario recogerlas presencialmente en las oficinas del estadio Martínez Valero.
Desplazamiento en autobús
Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a tierras asturianas, el Elche ha organizado un viaje en autobús a un precio de 80 euros cada plaza. La salida en autobús está prevista para la noche anterior al partido, sábado, a las 21 horas, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.
La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento. En caso de no cumplirse ese número de plazas, el Elche devolverá íntegramente el importe de cada pago.
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