Aleix Febas: "La afición es gran parte de nuestro éxito"

Si Eder Sarabia tiene un jugador sistema, ese es claramente Aleix Febas. El leridano ha sido titular en todos los partidos del Elche, salvo por la visita al Ciutat de València que se perdió por acumulación de tarjetas. Si algo ha podido ver el centrocampista en esta temporada es la importancia de la afición para hacer del Martínez Valero un fortín. Tras conseguir dos victorias consecutivas como locales, y en busca de sumar la tercera frente al Atlético de Madrid, Febas ha concedido una entrevista para las redes del club: "Estamos enfocados en el final de temporada. Será intenso y duro".

Después de 31 partidos, el Elche está en puestos de descenso. Pese a la mala posición, el equipo está a una victoria de saltar hasta el decimotercer lugar. Por ello, de cara al próximo encuentro entre el equipo franjiverde y el Atlético de Madrid, el ilerdense solo quiere enfocarse en el duelo: "Tenemos que ir a por el partido porque está todo muy apretado y tenemos que sumar".

Ante tanta competitividad, Febas sabe que el equipo debe centrarse únicamente en lo que está en su poder, y así están haciendo. "El entrenamiento de hoy ha sido muy disputado. El equipo está entrenando muy bien. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro", confesó el mediocentro. "Durante todo el año hemos estado fuertes. Nos hubiese gustado lo antes posible porque después de ganar siempre tienes ganas de más", añadió.

El Elche llega a la jornada 32 después de enlazar dos victorias en casa. Estas llegan a tras un trimestre sin conocer la victoria. Por ello, Febas ha querido agradecer a la afición franjiverde: "Estoy muy contento de que la gente ha estado con nosotros a pesar de las malas dinámicas. Tanto el equipo como yo, estamos muy centrados en lo que queda. Hay que estar preparados para todo y pienso que lo estamos. Va a ser bonito porque nos gusta esta competitividad".

La motivación extra que supone jugar en casa ha sido clave para mantener al equipo con opciones de mantener la categoría. Así lo ha hecho saber el jugador: "La afición es parte de nuestro éxito. Que en casa tengamos unos números tan buenos es porque la afición siempre está con nosotros, estemos bien o mal. A los rivales, entre nuestro juego y la presión de los aficionados, se les hace cuesta arriba". Por ello, Febas quiso hacer una petición para los aficionados: "Quiero que sigan hasta el final. Nosotros, tanto en los entrenamientos como en los partidos, estamos dando todo lo que tenemos y así será hasta la última jornada".

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Para las próximas jornadas, Febas y el Elche contarán de nuevo con Héctor Fort. El lateral se ha incorporado a los entrenamientos con sus compañeros más de tres meses después. "A Héctor se le está viendo con la misma chispa con la que acabó. Ha estado muchos meses parado y necesitará tiempo para volver a su mejor nivel. Estamos todos contentos por tenerle de vuelta porque es una persona muy querida en el vestuario", declaró el mediocentro.