Horario y dónde ver el Elche-Atlético de Madrid de la jornada 33 de Primera División

El Elche, en una pelea por la salvación más disputada que nunca, recibe al Atlético de Madrid este miércoles 22 de abril (19 horas) en el Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 33 de Primera División, bate en duelo a dos equipos con el foco colocado en dos lugares completamente opuestos. Los de Sarabia tratan de continuar un año más en la competición mientras que los de Simeone apuestan toda su temporada a un triunfo en la Champions League.

El conjunto franjiverde llega al partido tras dos jornadas consecutivas en descenso. Pese a conseguir dos victorias en sus últimos tres partidos, los de Sarabia son decimoctavos con 32 puntos. De muy cerca siguen al Deportivo Alavés, que, con un punto más, marca la salvación por el momento. Tras el encuentro en el Martínez Valero, el Elche visitará a Oviedo, Celta, Betis y Girona mientras espera recibir aún al Alavés y al Getafe antes de terminar la temporada.

El Atleti, por su parte, llega al partido tras una disputada derrota por penaltis frente a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. En lo que respecta a la liga, los de Simeone son cuartos con 57 puntos. Su situación les coloca sin posibilidades de alzar el título, pero sin la opción de caer de la clasificación a Champions League. Después de su visita al Martínez Valero, los rojiblancos concluirán su temporada liguera jugando contra el Athletic, Celta y Girona como locales y visitando al Valencia, Osasuna y Villarreal, además de sus compromisos europeos.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 2, ambos equipos firmaron las tablas. El conjunto rojiblanco se adelantó a los ocho minutos con un gol de Sorloth. Los franjiverdes respondieron siete minutos después con una gran contra que culminó con el tanto de Rafa Mir.

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¿Dónde ver por TV el Elche-Atlético de Madrid?

El partido entre Elche y Atlético de Madrid de este miércoles podrá ser seguido a través de DAZN. En esta plataforma, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.