El regreso a Elche del chico de los 16 millones de euros

La ley del ex, otra vez en el horizonte. Y ante uno que dolería de manera especial. El Elche se reencuentra este miércoles con Rodrigo Mendoza, que el último día del pasado mercado invernal protagonizó un histórico traspaso, el más alto de la centenaria vida de la entidad franjiverde, cuando el Atlético de Madrid aceptó el pago de 16 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Es el precio mínimo del murciano, que se elevará con el tiempo y con los posibles bonus que se irán completando según sea su rendimiento como rojiblanco y el número de éxitos, tanto individual como colectivo. Todo apunta a que incluso podría superar los 20 millones. Es la apuesta realizada desde el club madrileño por un futbolista que ha encandilado en los últimos años en la ciudad de las palmeras... sin terminar de romperla.

Rodrigo Mendoza, como rojiblanco, dialoga con Simeone durante un partido del Atlético. / Paco Paredes/EFE

El rendimiento de Mendoza en el Elche, antes del mencionado traspaso, se resume numéricamente en 71 partidos oficiales disputados entre el 12 de noviembre de 2022, fecha de su debut contra L’Alcora en Copa del Rey, y el 31 de enero de 2026, día de su despedida en el Martínez Valero contra el Barcelona.

Entre medias, seis goles, el ascenso a Primera de 2025 y varios escalones de la Rojita ascendidos, llegando a disputar el pasado Mundial sub-20, a adquirir la internacionalidad sub-21 en el ciclo actual y a ser citado en una ocasión por Luis de la Fuente para un entrenamiento con la absoluta. Una carrera en evolución para un futbolista que cumplió 21 años el pasado mes de marzo y cuya calidad, incuestionable, le hizo contar con la confianza, en fases, tanto de Sebastián Beccacece como de Eder Sarabia en el Elche.

Amor-odio con Sarabia

Con este último, actual preparador franjiverde, la relación fue de amor-odio, con dos puntos especialmente bajos. El primero de ellos llegó en el tramo final del curso pasado, cuando desapareció de los planes del vasco en los encuentros que decidieron el ascenso. El segundo, tras volver del Mundial sub-20 el pasado mes de octubre, al perder importancia en un esquema en el que se había ganado galones de titular, por sorpresa, en el inicio de curso en la máxima categoría.

El salto a Primera y el avance, con éxito final, en su renovación de contrato, le dieron a Mendoza galones de titular en el mes de agosto. Y el joven talento lo aprovechó para brillar, con sus conducciones, su visión de juego y su llegada a área rival. Marcó al Levante y aguantó la suplencia, sin entender los motivos, si los había, para haber visto reducirse de manera tan importante la confianza que Sarabia le había mostrado antes de viajar a Chile con la Rojita. El día contra el Madrid en casa fue clave. Sin minutos, se metió en un bache del que ya no salió hasta su venta.

Noticias relacionadas

Mendoza, durante una entrevista con INFORMACIÓN / Áxel Álvarez

Con 16 millones encima de la mesa, Christian Bragarnik dio el OK a su pase al Atlético de Madrid. Un salto tremendo en las aspiraciones de Mendoza, que pasaba a formar parte de uno de los grandes de España. Allí ha entrado con cuentagotas en el plan de Diego Pablo Simeone: cinco partidos de liga, todos como titular; uno de Copa y otro de Champions. En Europa sigue vivo, en semifinales de la competición tras eliminar al Barça. En Copa del Rey perdió el sábado la final contra la Real Sociedad, sin participación en la misma. Ahora vuelve a la que fue su casa (apunta a titular por las rotaciones), como rival, con su Elche jugándose el descenso y su actual club, en teoría, con la resaca de una semana durísima y la mirada puesta en el Arsenal.