El Toro busca su cuarta cornada en el Elche-Atleti

A Álvaro Rodríguez le motiva el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, próximo rival del Elche. Un derbi para el delantero hispanouruguayo, formado en la cantera del Real Madrid. Y un rival contra el que ha vivido sensaciones que guarda para siempre en el diario personal de su carrera futbolística. Este miércoles quiere añadir un nuevo capítulo.

El pasaje más sonado del mencionado diario, por su relevancia mediática, aconteció el 25 de febrero de 2023. Aquel día, en un derbi madrileño en que el Real Madrid empataba en el Bernabéu contra un Atleti en inferioridad numérica y no sabía cómo encontrar el camino hacia el gol, Carlo Ancelotti decidió echar mano de Álvaro en el minuto 77.

El actual ariete franjiverde había debutado con el primer equipo con un puñado de minutos frente a Osasuna, en Pamplona. Era, por lo tanto, su estreno en el coliseo madridista. Y en un escenario inmejorable. Sin embargo, la dulce historia se agrió pronto: en la acción siguiente a su entrada al campo, Giménez adelantó a los rojiblancos al cabecear una falta sacada por Griezmann.

Con Real Madrid y Getafe

Tocaba remontar, apelar a la épica blanca del Bernabéu. Y el encargado de convertirla en realidad en aquella ocasión fue Álvaro Rodríguez. El Torito. Cornada directa a Oblak en el minuto 85 para igualar la contienda, a balón parado también. Modric la puso desde el córner y, con todo, el joven futbolista cabeceó al fondo de las mallas.

Álvaro remata de cabeza para marcarle al Atlético con el Real Madrid / EFE

El tanto no sirvió para ganar el derbi, pero quedó para siempre en el recuerdo de Álvaro y los suyos, en una familiar de tradición futbolera, ya que su padre fue profesional, jugando muchos años en Peñarol, histórico del balompié uruguayo, y con una breve etapa en el Palamós, en Segunda División. Allí echaría raíces y nacería el ahora futbolista del Elche, casi década y media después de que su progenitor marcara tres goles para la escuadra catalana.

Álvaro no participó mucho más con el primer equipo blanco (10 partidos en total) y no celebró ningún gol propio más. En la 2024-2025 fue cedido al Getafe (26 partidos y 3 goles), lugar en el que festejó su segundo éxito ante el Atlético. Este, colectivo. Con Bordalás al frente y el hispanouruguayo como titular, los azulones se llevaron el derbi del 9 de marzo de 2005 en el Coliseum (2-1).

No fue una gran noche de Álvaro, sustituido en el minuto 62 por Mayoral tras haber visto una amarilla y haber dejado un despligue de esfuerzo. Desde el banquillo asistió a un final de locura, en el que los locales llegaron al minuto 88 perdiendo y acabaron ganando gracias a un doblete de Arambarri.

Con el Elche

La tercera cornada del Toro llegó ya como franjiverde, en el duelo de la primera vuelta de este curso entre Atlético y Elche disputado el pasado 23 de agosto, en el que el conjunto dirigido por Eder Sarabia consiguió arrancar un empate del feudo rojiblanco... con Álvaro Rodríguez como titular y asistente.

El atacante, en una brillante acción individual, guio el tanto del empate de los suyos, al controlar con suavidad un pase largo de Germán Valera y meter un pase en profundidad a Rafa Mir entre tres defensores del Atleti para que el murciano ejecutase a Oblak. Gran pase, gran gol.

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Álvaro Rodríguez pugna con un rival del Atleti en el partido de la primera vuelta / LOF

Este miércoles hay que ver si Sarabia confía como titular en un futbolista que esta temporada ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid y al Barça. Álvaro busca completar su triplete personal. Y ayudar a lo que sería un valiosísimo triunfo colectivo. El Toro quiere su cuarta cornada rojiblanca.