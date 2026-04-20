Altabix domina... y una manita de plata en los Elche-Atlético

Con la etiqueta de ser el tercer grande de España, las visitas del Atlético de Madrid a Elche no han sido precisamente agradables a lo largo de la historia. De hecho, el balance de enfrentamientos sigue siendo favorable a los franjiverdes (13 victorias contra diez en 30 partidos oficiales), sobre todo por la etapa de dominio en el antiguo Altabix, donde los rojiblancos cayeron en ocho ocasiones y solo ganaron tres veces.

Fueron años de gloria en blanco y verde, en la que hasta el mismísimo Luis Aragonés hincó la rodilla ante los equipos que conformaron el mejor Elche de su centenaria historia. El primer triunfo llegó en un intrascendente partido de Copa (2-1), de semifinales, eso sí, aunque tras haber caído goleados en la ida. Aquello fue en junio de 1960, dos meses después del primer Elche-Atlético de liga en Primera, que terminó en un espectacular 3-4. César y Pauet pusieron el 2-0, pero los colchoneros impusieron su mayor experiencia con una remontada liderada por Collar y Peiró.

Indio bate a Reina en el Elche-Atlético de 1974... en un gol anulado. / Perfecto Arjones

Entre 1962 y 1971, el Elche jamás perdió con el Atlético en su feudo: 2-1 en la 1962-1963 (doblete de Romero), 2-0 en la 1963-1964 (Lezcano y Romero), 1-0 en la 1964-1965 (Lezcano), 0-0 en la 1965-1966, 2-1 en la 1966-1967 (Lezcano y Casco), 1-0 en la 1967-1968 (Asensi), 2-2 en la 1968-1969 (Vavá y Serena contra un doblete de Gárate) y 1-1 en la 1969-1970. La racha se rompió, de forma abrupta, en la 1970-1971, con un 0-4 en el que Irureta abrió el marcador y Gárate firmó un triplete. Es la mayor victoria madrileña en suelo ilicitano junto a la última visita oficial, en Copa del curso pasado, en el que se produjo el mismo resultado, aunque con una diferencia de categoría entre ambas entidades en aquel entonces.

La despedida a Altabix de los Elche-Atleti llegó con otros dos triunfos locales, el último de ellos un 3-1 en septiembre de 1975. Los duelos en el actual Martínez Valero ya dieron inicio con un triunfo visitante, por la mínima, merced a una diana de Aguilar en el tramo final.

Afición del Atlético en el antiguo estadio de Altabix, en 1974 / Perfecto Arjones

De Altabix al Martínez Valero

Los primeros años en Atzavares se arrastró el dominio de Altabix, con victorias por la mínima en los años ochenta tras un espectacular 4-4 de la 1977-1978 que no sirvió para impedir el descenso del Elche a Segunda División aquella temporada. Los franjiverdes llegaron al minuto 86 con ventaja de dos goles, pero entonces emergió Rubén Cano para implantar la «ley del ex», con dos tantos que cerraron su triplete personal.

Boria se mide a un rival del Atlético de Madrid / INFORMACIÓN

Los duelos del presente siglo dejan muchos «doses» en la quiniela (cinco en nueve enfrentamientos) con tres oasis en forma de sorpresa local. Dos de ellos en los años en el infierno de Segunda del Atlético (2000-2001 y 2001-2002), con especial interés en el segundo de ellos, cuando el equipo dirigido por Luis Aragonés que ascendió de categoría con autoridad cayó por 5-1 en el Martínez Valero.

Fue la gran tarde de los Nino, Raúl Ivars, Benja y compañía, en un partido en el que los dos primeros vieron puerta (el almeriense con un doblete), junto a Serrano e Israel. Enfrente, un desesperado Atlético con el «Mono» Burgos bajo palos acabó con nueve hombres sobre el césped, por las expulsiones de Correa, en el primer tiempo, y de García Calvo, en los compases finales.

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Saúl, enfrentándose al Elche en Copa del Rey como colchonero. / Antonio Amorós

La última vez que el verde borró al rojo sobre en el Martínez Valero fue como epílogo al desastre de la temporada del centenario del Elche. Con un equipo ya descendido desde varias semanas atrás, los de Sebastián Beccacece derrotaron a los de Diego Pablo Simeone (1-0), con una diana de Fidel. Ahora se quiere repetir alguna de estas tardes. La historia deja claro que una victoria del Elche contra el Atlético no es una quimera. Muchas veces ha sido realidad.