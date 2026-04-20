David Affengruber ante un partido que puede marcar su futuro

El buen trabajo da sus frutos. Eso debe pensar David Affengruber. El central austriaco está cerca de completar su segunda temporada en el Elche. En su etapa como franjiverde, el jugador ha celebrado un ascenso y su primera convocatoria con su selección en la pasada ventana internacional. Los logros del de Scheibbs, confirmados por unas grandes actuaciones, han llamado la atención de grandes equipos como el Atlético de Madrid o el Milan.

David Affengruber y Julián Álvarez pelean por un balón durante el encuentro en el Metropolitano. / LOF

Eder Sarabia ve en Affengruber al líder de su defensa. El central es el tercer jugador que más minutos ha disputado esta temporada con la elástica franjiverde. 26 titularidades confirman la confianza que el técnico vasco deposita en él. Tanto que incluso se estrenó como capitán en el partido entre Elche y Barça del pasado mes de enero.

En la segunda jornada, el Elche visitaba el Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid. Para aquellos que no siguieron la temporada de los franjiverdes en segunda división, Affengruber era un jugador del que habían oído hablar bien, pero nunca habían visto. El austriaco apenas esperó para mostrarle al mundo de lo que era capaz. En esa segunda jornada, el conjunto dirigido por Eder Sarabia rescató un punto frente a los de Simeone, en gran parte, por la buena actuación del central que limitó el ataque rojiblanco a un solitario gol de Sorloth.

Tras esa presentación al mundo, el Atlético se quedó con su ficha. Mateu Alemany y su equipo llevan siguiendo al austriaco desde entonces como un nuevo fichaje para reforzar su defensa. Los rojiblancos no están solos en la carrera por el jugador franjiverde. En el último partido del Elche, frente al Valencia, un ojeador del Milan estuvo presente en el Martínez Valero para seguir a Affengruber.

Consciente de ello o no, el jugador hizo valer la pena el viaje del “scout” italiano. Contra el conjunto che, el central fue el líder de la defensa franjiverde. Apoyado, todo sea dicho, en una sólida actuación defensiva del equipo, Affengruber no cometió ningún error en la salida de balón ni al corte. Gracias a ello, los de Sarabia rescataron tres puntos que pueden ser claves para mantenerse un año más en Primera División.

David Affengruber, con la selección austriaca en su debut / OFB

Antes de decidir sobre su futuro, el jugador tendrá que afrontar el mayor reto de su carrera. El gran nivel mostrado a lo largo del año fue suficiente para que Ralf Rangnick, seleccionador austriaco, le considerara para su combinado nacional la pasada ventana internacional. Affengruber debutó con su selección en el amistoso contra Ghana del 27 de marzo, entrando en el minuto 82.

La falta de experiencia internacional puede jugar en contra del franjiverde de cara a participar en el mundial de este verano. Para ganarse un vuelo con destino a Estados Unidos, el camino de Affengruber comienza contra el Atlético de Madrid. El central tendrá siete partidos para demostrar su nivel ante el Martínez Valero, primero, y Rangnick y el Atleti después.