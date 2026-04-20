Elche CF
Gonzalo Villar, en la previa del Elche-Atlético: "Se tiene que notar que nos jugamos muchísimo más"
El futbolista murciano valora las posibilidades de su equipo de derrotar a los rojiblancos este miércoles
Gonzalo Villar, titular en la última jornada contra el Valencia, ve capacitado al Elche de derrotar al Atlético de Madrid, sea cual sea la alineación de Diego Pablo Simeone en el duelo de este miércoles. Con confianza, en él mismo y en el grupo, el centrocampista murciano ha valorado tanto la situación del equipo como el choque contra los rojiblancos en la rueda de prensa de este lunes.
"Se tiene que notar el hambre que tenemos y que nos jugamos muchísimo más", explicó Villar sobre la diferente situación en la que llegan Elche y Atlético a esta jornada. Los colchoneros vienen de una semana dura, con la clasificación para semifinales de Champions y la derrota en la final de Copa. Los franjiverdes han descansado durante todos estos días, con el foco puesto exclusivamente en este partido.
Declaraciones de Gonzalo Villar
Además, el Atlético tiene encarrilada su clasificación para la próxima edición de la Champions vía liga, por lo que en estos momentos, como ya le ocurriera la jornada pasada contra el Sevilla, centra sus esfuerzos en otros partidos. Previsiblemente, la alineación de Simeone en el Martínez Valero estará plagada de suplentes habituales y canteranos.
Pese a ello, Gonzalo Villar no cree que quepa un solo espacio para confiarse de más, dada la calidad de cualquier miembro de la plantilla rojiblanca. "No van a venir aquí a perder 3-0", valoró, aunque deseando que ese resultado se pueda producir, lo que ayudaría a acercar a los franjiverdes al objetivo de la permanencia.
Momento para ganar al Atlético
"No tenemos que pensar en las circunstancias en que vienen ellos, hay que tenerles respeto siempre porque son un grande de España. Lo que se tiene que notar es el hambre que tiene el equipo y que nos jugamos muchísimo más para seguir nuestra buena racha".
Planteamiento de partido
"Aplicar nuestro plan de partido y apoyarnos en la gente, que no es casualidad que en casa hayamos conseguido los mejores resultados. Estamos en buena forma para conseguir los tres puntos".
Situación del equipo
"Hemos podido entrenar muchos días. Veo al equipo muy bien, como dijo Febas, con entrenamientos buenos y de competitividad, para ponerle las cosas difíciles al míster a la hora de hacer el once titular".
Atlético de Madrid
"Las plantillas de los equipos grandes son más amplias y tienen a jugadores que esperan su oportunidad y unas circunstancias como las de ahora para demostrarle al Cholo que pueden tener más minutos. Los once que no juegan habitualmente no van a venir aquí a perder 3-0".
Situación personal
"Me encontré muy bien contra el Valencia. Estaba con ganas de volver al once y con la pregunta interna de saber cómo me iba a encontrar en un partido de titular. Podría haber jugado los 90 minutos y cada vez tengo más confianza en los entrenamientos y me siento más integrado en el equipo. Esto es para lo que vine".
El mejor Gonzalo
"Está siendo un proceso, como todo en la vida. Venía sin ritmo y ahora lo tengo. Conozco a los compañeros y sé cómo juegan. En este final de temporada se va a ver una buena versión mía. Lo que cuenta es sumar lo máximo en estas siete jornadas, si es desde el campo, mejor".
Lucha por la permanencia
"Nadie se puede relajar porque los de abajo aprietan. Nadie sabe si eso es bueno o malo. La permanencia no va a estar en 49 puntos, pero nos tenemos que olvidar de los puntos y pensar en el corto plazo".
Fuera de casa
"Parece que hay un gafe, que el fútbol no está siendo justo con nosotros. Estoy seguro de que llegarán las victorias fuera de casa, al menos una o dos en estas siete jornadas. Primero pensemos en el Atlético y luego ya vendrán los partidos a domicilio".
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