Previa del Elche-Atlético | Ganar al «plan C» del Cholo para respirar

Llega el tramo final de temporada y la evolución de las mismas dejan regalos para los equipos que se están jugando la vida, al facilitar, en teoría, sus emparejamientos de ciertas jornadas por el contexto en el que llegan sus rivales. Le va a ocurrir este miércoles (19 horas) al Elche con un Atlético de Madrid que se plantará en el Martínez Valero con ocho bajas del primer equipo y nueve canteranos en la convocatoria. El «plan C» del Cholo Simeone mide al «equipo A» de Eder Sarabia. Un día en el que todo parece más sencillo para ganar... aunque el peligro de la elástica rojiblanca siempre está ahí.

Los cuartos de Champions y la final de Copa han provocado dos grandes esfuerzos recientes a los colchoneros. Las semifinales europeas, a la vuelta de la esquina, invitan a Simeone a rotar, a mirar más allá de un partido de liga (competición que ya no pueden ganar y en la que tienen casi cerrada la plaza en el máximo torneo continental del próximo curso) en el que tendrán enfrente a un equipo que se juega la vida. La permanencia. O al menos así debería ser.

Rodrigo Mendoza, como rojiblanco, dialoga con Simeone durante un partido del Atlético. / Paco Paredes/EFE

El Atlético viaja a Elche sin Sorloth, Lookman, Hancko, Giménez, Koke, Ruggeri, Julián Álvarez y Marcos Llorente. Un equipo casi titular, si los madrileños tuvieran ante sí uno de esos días vividos recientemente contra Barça y Real Sociedad. En la ciudad de las palmeras estarán Esquivel, Julio Díaz, Morcillo, Javi Boñar, Rayane, Dani Martínez, Puric, Iker Luque y Cubo. Nueve chavales con más ilusión, pero menos nivel. Pruebas para ellos y para que el Cholo recupere efectivos. Jugarán Oblak y Barrios, entre algodones las últimas semanas.

Vuelve Mendoza

Y estará también Mendoza, el chico de los 16 millones de euros. El mayor traspaso de la historia del Elche, que cambió en invierno la franja verde por las rayas rojas. Una perla que empezó el curso como titular a la orilla del Vinalopó, siendo una de las sensaciones de Primera, con el objetivo de salvar la categoría, y mutó de entorno en un abrir y cerrar de ojos, tras meses de cierto ostracismo, pasando a formar parte de uno de los tres grandes de España y a olvidarse del infierno de Segunda para soñar con la gloria de la Champions.

Para medir a ese «plan C» del Cholo, Sarabia apunta a que tendrá a casi todos sus efectivos disponibles, incluido Héctor Fort, que vuelve tras cuatro meses de ausencia, después de lesionarse en el hombro al celebrar un gol propio por la mala baba de un compañero de profesión. No es poco tiempo, precisamente. También regresa el capitán Pedro Bigas, tras cumplir sanción. La única ausencia confirmada es Adam, mientras que el técnico vasco mantiene hasta última hora las dudas de Marc Aguado, Yago y Diang, aunque en teoría deberían estar disponibles. El Elche no tiene opción a rotar. Debe salir con todo en las siete finales que quedan.

Sarabia, con todo

Y ese todo, según dejó entrever Sarabia, incluye la continuidad de Gonzalo Villar en el centro del campo, en interesante duelo individual con el futbolista al que vino a sustituir (Mendoza), tras sumar en el derbi contra el Valencia su primera titularidad. Atrás, Bigas debe completar el tridente de centrales preferido de Sarabia. Y arriba, Rafa Mir busca compañero de ataque entre el portugués André Silva, que no marca desde hace mes y medio, y el hispanouruguayo Álvaro Rodríguez, con menos colmillo, pero al que este curso se le está dando especialmente bien batir a los grandes.

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Álvaro Rodríguez pugna con un rival del Atleti en el partido de la primera vuelta / LOF

Este es uno de esos días marcados en el calendario de todo futbolista. Pese a las ausencias del Atlético y a la fecha, entre semana, se espera una notable entrada en el coliseo ilicitano. La afición arropará a los suyos, como viene ocurriendo durante toda una temporada, en la que los problemas no están en el interior del Martínez Valero, sino más allá de la veintena de puertas que dan acceso a un recinto que solo ha visto caer a los suyos en dos ocasiones. Que no sea la tercera ante este Atleti plagado de suplentes y canteranos.