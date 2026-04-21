Sarabia elogia el oficio del Elche: "Estamos sabiendo jugar muy bien las finales"

Un Atlético de Madrid con rotaciones, varios lesionados y un once poco habitual... pero con hambre. Es el equipo que espera Eder Sarabia este miércoles (19 horas), en el Martínez Valero. "Están haciendo una gran temporada. Llegan de jugar una final, están en Champions donde están y entre los primeros en liga. Entendemos que pueden hacer cambios porque también tienen algunos lesionados. Pero también muchos de esos jóvenes vendrán con un hambre y con unas ganas especiales. No tener a Lookman les condiciona algunas cosas de juego y Sorloth también por el perfil de delantero que es. Pero les tenemos estudiados a todos", aseguró el entrenador del Elche en rueda de prensa.

En una temporada en la que se ha hablado mucho del oficio del equipo, al que se le han escapado muchos puntos en los minutos finales, Sarabia puso en valor la gestión que está haciendo el conjunto franjiverde de las "finales" que está jugando: "Recuerdo hace tres semanas hablar de que nos quedaban 10 finales y las estamos jugando muy bien. Hemos ganado dos de esos partidos y en Vallecas hicimos un buen partido. Tenemos buenas sensaciones y creo que la afición es un partido del que tiene muchas ganas también".

Los futbolistas del Elche y del Valencia saltan al Martínez Valero, el pasado sábado. / Jesús Hernández / ECF

El técnico comunicó un importante respiro desde la enfermería franjiverde. De hecho, el canterano Adam Boayar, en dinámica del primer equipo toda la temporada, es la única baja confirmada para un choque para el que son duda Marc Aguado, Yago de Santiago y Grady Diang, por distintos motivos. Sí que entrará en la convocatoria Héctor Fort cuatro meses después de su lesión. Además, tiene bastantes opciones de repetir titularidad Gonzalo Villar, a quien Sarabia pretende "dar continuidad a su estado de forma".

"El equipo está muy responsabilizado con lo que se juega. Me dan la seguridad de que vamos a lograr el objetivo. Y mañana es un día de esos en los que se debe de ver ese hambre y ese deseo unidos a la inteligencia", deslizó sobre el estado anímico del vestuario.

El preparador del Elche, en una semana de dos partidos con el Real Oviedo (domingo, 16:15 horas) en el horizonte, se aferró al partido a partido. No mira más allá del Atlético de Madrid. "En otro momento habría sido momento para planificar los dos partidos, pero desde hace un tiempo dejé atrás esa idea y me centro únicamente en el partido que viene. Ayer a Andrés Paz (analista del equipo) le pedí el once tipo del Oviedo y las alternativas que podrían tener... pero no estamos pensando en ello. En lo que pensamos es en el Atleti.. Lo del domingo ya será otra historia", explicó.

Mendoza, los árbitros y el estado físico

Uno de los alicientes especiales para el partido será el regreso al Martínez Valero del chico de los 16 millones de euros. Rodrigo Mendoza volverá a la que fue su casa hasta el pasado mercado invernal. Y lo hará, salvo sorpresa, partiendo en el once rojiblanco. "No he hablado con él. Me habría gustado enviarle un mensaje de felicitación si hubiera ganado la Copa porque es un chaval al que le tenemos un especial cariño por lo que supone su etapa aquí. Siempre vamos a querer que le vaya bien y que siga consiguiendo éxitos. También creo que el estadio le va a reconocer. Vamos a ver si juega. Le conocemos, él nos conoce. Esperemos que mañana no tenga su mejor día...", comentó Sarabia entre sonrisas.

Rodrigo Mendoza, en un partido con el Elche de esta temporada / Áxel Álvarez

"Hay una cosa muy importante y es que los árbitros no sean protagonistas. Nosotros también tenemos que favorecer, porque cuanto más hay en juego más ganas nos da de hacer alguna trampita. Pero hay que favorecer. Lo que hace el árbitro tiene que estar favorecido por un comportamiento deportivo. No todo vale para ganar. Pero van a ser partidos muy decisivos en los que cualquier decisión va a ser trascendental. Les deseo suerte y que estén acertados, pero tienen que ver porque les pagan por ver", pidió el técnico franjiverde al colectivo arbitral de cara a las siete jornadas que restan.

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Sarabia rompió una lanza a favor de la preparación física de la plantilla, quienes llegan "frescos" al tramo decisivo de la liga. "No siento que haya ningún jugador que llegue a esta fase cansado ni fatigado. Germán (Valera) y Aleix (Febas) son los que más han jugado. Puede que a Germán sea al que más le esté costando terminar los partidos, pero es que se pega unas palizas tremendas. Creo que el equipo está fresco. Hemos tenido a todo el equipo enchufado durante la temporada y eso va a ser determinante", defendió.