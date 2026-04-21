Simeone acumula bajas para visitar al Elche

El Atlético de Madrid, tras una semana durísima a nivel competitivo en la que ha tenido que afrontar la vuelta de los cuartos de Champions League contra el Barcelona, con éxito; y la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, con fracaso; tendrá que rotar este miércoles en su partido de liga en Elche correspondiente a la jornada 33.

Era algo previsible, sobre todo teniendo en cuenta la situación clasificatoria del conjunto rojiblanco, sin opciones de pelear por el título y con la plaza de Champions del próximo curso en el bolsillo, y que por delante les queda el gran reto de la temporada: poder meterse en una nueva final de la máxima competición europea.

Rodrigo Mendoza, como rojiblanco, dialoga con Simeone durante un partido del Atlético. / Paco Paredes/EFE

En el entrenamiento de este martes, Diego Pablo Simeone no ha podido contar con Hancko, Sorloth, Lookman ni Giménez, que baja para visitar el Martínez Valero entre semana.

El central eslovaco, que se ha perdido los últimos tres encuentros, se recupera de un esguince en el tobillo; el delantero noruego y el extremo nigeriano, que terminaron con molestias la final de la Copa del Rey, se ejercitan al margen por el riesgo de una lesión y el central uruguayo tiene una dolencia muscular que lo ha apartado de cuatro duelos.

Además, Ruggeri se entrenó en el gimnasio por precaución por los puntos de sutura por su herida en la cabeza del choque de vuelta de los cuartos de final de Champions de la pasada semana.

Rueda de prensa de Simeone

En la rueda de prensa previa al Elche-Atlético, Simeone pasó revista a la situación de su equipo tras una semana tan intensa. El club rojiblanco perdió en los penaltis la final del torneo copero ante la Real Sociedad, y ahora toca "volver a empezar, como siempre sucede cuando se termina una competición importante". "Centrarnos en el partido de mañana, poner nuestra energía en hacer las cosas bien, y a partir de ahí seguir compitiendo el sábado, y llegar de la mejor manera a la Champions. Pero para llegar de la mejor manera ahí, tenemos que empezar estando bien mañana", advirtió.

"El equipo está bien, sabe que está en un lugar privilegiado, que es estar entre los cuatro mejores de Europa, sabe y acepta que nos tocó perder porque el rival hizo mérito para poder salir campeón en la Copa del Rey y a seguir nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? El Elche", zanjó.

Respecto a las bajas, el argentino avanzó que Sorloth y Lookman tienen una "pequeña lesión", aunque espera que "se recuperen de la mejor manera para el sábado", algo que los médicos ven "posible". Mientras que Hancko "está evolucionando muy bien" y podría tener minutos el sábado ante el Athletic Club.

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Jan Oblak, en el entrenamiento del Atlético. / Agencias

"Todavía no lo tengo decidido, pero tengo una idea. Jan (Oblak) está mejor y Pablo (Barrios) también está empezando a crecer, así que ojalá que en estos partidos que tenemos por delante nos puedan ayudar", agregó sobre el estado físico del portero esloveno y el mediocentro español de cara a ser titulares en Elche.