El 1x1 franjiverde del Elche-Atlético de Madrid: Un recital digno de Mozart

El Elche gana 3-2 al Atlético de Madrid y respira en la lucha por la salvación. El partido estuvo marcado por un magnífico despliegue de David Affengruber ante un rival peleón. Consulta la nota de los 16 franjiverdes.

4 Matías Dituro, Portero Dormido En la primera parte enfrentó dos disparos a puerta, encajó ambos. El segundo, para ahondar en la herida, parte de un balón dividido junto al área pequeña que ataca tarde y sin intensidad. Encajó un tercero, también en el tercer tiro rival, pero fue anulado. El único aspecto positivo de su partido fue la palomita que evitó el empate rojiblanco a tiro de Griezmann.

5 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Desaprovechado La superioridad numérica hizo que el Elche explotara su juego por bandas, principalmente por la suya. No obstante, el gaditano apenas era capaz de encontrar centros, ni mucho menos rematadores.

6 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Arriesgado Su partido fue una constante de intentar driblar a aquel que se pusiera a su paso. Esto tuvo beneficios ya que forzó una amarilla rival y su posterior cambio, pero también le hizo ver una amonestación a él. Fue sustituido por ello.

10 David Affengruber, Defensa Estrella El central quiso ser, contra el Atleti, el atacante que nunca pudo. A menudo, siguió su marcaje hasta alturas nunca antes alcanzadas por este. En una de sus ansias por aparecer en la parcela ofensiva, el jugador austriaco detectó, a la salida de un córner, un hueco a la espalda de la defensa rojiblanca para marcar con una fina vaselina ante Oblak. Persiguiendo de nuevo a su rival hasta la frontal del área, robó un balón que obligó a Almada a hacerle penalti y ser expulsado. Para rematar su actuación, se inventó un remate que por poco acaba en gol e instantes después un centro que terminó en el tercero. Si su despliegue ofensivo no fue suficiente, no perdió ningún duelo áereo y salió vencedor de todas las entradas que hizo.

8 Léo Petrót, Defensa Sólido El central francés volvió a dar una masterclass de cortar balones. Junto a Affengruber, la defensa franjiverde se convirtió en una máquina perfectamente engrasada de robar balones.

5 Germán Valera, Centrocampista Blando El lateral no tuvo su mejor día. Como contra el Valencia, el juego franjiverde se enfocó por la derecha, lo que limitó sus apariciones. Aun así, cuando sí tuvo el balón logró crear centros que rara vez encontraban rematador. En defensa, estuvo muy poco contundente en el segundo gol permitiendo a Nico hacer lo que le apeteciera.

5 Aleix Febas, Centrocampista Discreto Partido raro del centrocampista. En lo suyo, la conducción, hizo un gran partido, como habitúa. Sin embargo, en la asociación que acostumbra con Valera, el ilerdano no consiguió apenas acertar pases. Sumado esto al enfoque del Elche por las bandas, su partido no fue como acostumbra.

7 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Todocampista El centrocampista murciano vivía su segunda titularidad desde su regreso, además consecutiva. Con ello en mente, recompensó con creces la confianza que Sarabia depositó en él. Fue capaz de aparecer en ataque, defensa, en un área, en la otra y en todos los lugares del Martínez Valero donde hubiera un balón.

5 Martim Neto, Centrocampista Ambicioso Intentó una conducción de genio pronto en el partido y la pérdida terminó en contraataque y gol rojiblanco. En una jugada ensayada trató de driblar a su par y tropezó. Dos jugadas que encapsulan el quiero y no puedo que demostró el portugués. Fue sustituido en la segunda parte.

5 Rafael Mir, Delantero Tapado El delantero murciano apenas hizo acto de presencia en el área rojiblanca. Pese a contar con multitud de centros por ambos perfiles, fue prácticamente incapaz de rematar alguno. Por ello, fue sustituido en el minuto 66.

7 André da Silva, Delantero Sorpresivo El delantero comenzó mal el partido. Era incapaz de conectar con sus compañeros. Al mismo tiempo, tampoco pudo siquiera disparar a puerta en toda la primera parte. Pero, sinceramente, quién va a recordar eso después de que el portugués marcara el gol de la victoria y certificara tres puntos que bien pueden valer una salvación.

7 Víctor Chust García, Defensa Tranquilo Ante un rival encerrado, Chust no tuvo apenas problemas en defensa. A diferencia de Sangare, el valenciano optó por un juego más moderado, sin intentar locuras ni cometiendo errores en el proceso. Aseguró el marcador, poco más se le puede pedir a un defensa.

8 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Maestro Por mucho que pasen los años, dale un balón a Josan en su banda derecha que te pondrá un centro con música. Salió al campo ante un Atleti encerrado en su área. Ante ese repliegue, tuvo barra libre para poner pelotas al área.

6 Lucas Cepeda, Centrocampista Jugón El chileno entró la segunda parte para intentar rescatar una victoria. Por suerte o por desgracia, el equipo se adelantó poco después por otros medios. Desde entonces, el partido franjiverde consisitió en defender. En los balones que tuvo, pudo sacar su calidad con el balón para añarle segundos al reloj.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Efectivo Al igual que Cepeda, salió en busca de la victoria. El destino eligió que tuviera que convertirse en el undécimo central tras el gol de André Silva. Pese al cambio de rol, salió airoso de los duelos con los defensores rojiblancos y consiguió encontrar tiempo para que sus compañeros respirasen. El único pero es una clara ocasión que tiene cerca del final que, en lugar de pasarla a un compañero sin marca, decide tirar trastabillado.