Crónica del Elche-Atlético: Affengruber saca al Elche de la zona de descenso

El Elche sigue cumpliendo con su «plan A», el de ser fuerte en el Martínez Valero, con más o menos brillo. Se impuso al «plan C» del Cholo Simeone, un Atlético de circunstancias al que había que derrotar, sí o sí. Al que se venció. Contra el que se sufrió. El meritorio principal fue Affengruber, con una actuación soberbia, imperial, perfecta. El austriaco se exhibió ante uno de los clubes que le tienen en agenda. El mercado echará humo a su alrededor. Bragarnik se frota las manos.

El central fue decisivo en ambas áreas. Participó en los tres goles franjiverdes, con uno propio, un penalti forzado, con expulsión rival incluida, y una asistencia, la decisiva, la del 3-2. La de la victoria. Pasó apuros el Elche porque no está de dulce, con la confianza de otras fases de la temporada. Aunque ya suma tres victorias seguidas en casa. El calor de un hogar que le dará la permanencia. Y porque Nico decidió brillar con luz propia en dos acciones individuales espectaculares, con cierta permisividad de la zaga franjiverde. Dos golazos que hicieron dudar. Que metieron el miedo en el cuerpo, incluso contra diez. Un miedo disipado por Affengruber, con dos cortes excepcionales en su área y tres acciones decisivas en la otra.

El partido empezó como el derbi del día del Valencia. Literalmente. Eder Sarabia repitió once inicial, pese a que aquella jornada no había sido excesivamente lustrosa. Habló de continuidad en la previa y, al contrario de lo que suele ocurrir con la mayoría de entrenadores, cumplió su palabra. Sin embargo, el día se torció pronto. Tras una ocasión al limbo de Rafa Mir, llegó el 0-1.

Goles y rojas en el primer acto

Nico robó en su campo y empezó a correr hacia Dituro. Siguió corriendo, con el balón controlado. Nadie del Elche le paró, especialmente un Febas demasiado permisivo. En la frontal del área, el rojiblanco hizo una pared... con Mendoza. El exfranjiverde le devolvió la pelota a su compañero con un taconazo y este definió sin problemas. Un marrón.

André Silva lanza el penalti del 2-1 / Áxel Álvarez

Por fortuna, la reacción del Elche no tardó en llegar, aprovechando mucho las bandas, zona en la que Simeone alineó a canteranos. Tras un córner, su consiguiente rechazo y un toque peinado de Tete Morente, el esférico quedó a medio camino entre Affengruber y Oblak. El austriaco fue más rápido que el esloveno, llegó antes, tocó y marcó. Un respiro. El defensor, a los ojos del mundo, siguió haciendo méritos para el MVP con otra salida desde atrás y una presión en área contraria a Almada, al que persiguió y atosigó hasta que le robó la posesión de la pelota.

Entonces, el futbolista del Atlético fue pardillo. Agarró a Affengruber, que se dirigía otra vez hacia Oblak, en esta ocasión con el balón perfectamente controlado. Cayó. Cuadra Fernández no dudó. Penalti y roja directa. Otro respiro. Este, el doble de grande. El VAR no corrigió al colegiado y André Silva engañó a Oblak en su lanzamiento. El plan estaba saliendo perfecto. Demasiado.

El Elche no tardó en liarse de nuevo. Sin apenas tiempo para paladear el 2-1 y la roja, el Atleti volvió a empatar. Un balón largo pilló a Germán Valera con su eterno problema, que no es defensa. Nico le ganó la partida, hizo malabarismos para controlar, burlar al murciano y a Dituro, y cabecear. Affengruber la sacó, pero dentro de su portería. En primera instancia no se dio gol. El VAR corrigió. Y los fantasmas regresaron. Contra diez, empate. Tocaba seguir remando.

Poso y victoria en el segundo periodo

La locura de la primera parte menguó en la segunda, con un Atlético embotellado, esperando algún error, una contra, un regalo. El susto inicial, tanto anulado a Baena, se fue difuminando entre posesiones franjiverdes largas, asegurando siempre que nadie saliese al galope por parte del rival. Que no ocurriese lo del primer acto. Sarabia lo tenía claro: alguna ocasión iba a llegar.

Mir tuvo un cabezazo, centrado, antes de ser sustituido. Cepeda lo intentó desde lejos. Nada. Los minutos pasaban. El empate sacaba al Elche de la zona de descenso, pero sabía poco. Sobre todo porque el «plan C» del Cholo, pese estar con diez, iba subiendo de nivel con los cambios, a «plan B». Griezmann, Barrios y Simeone fueron los últimos en entrar al terreno de juego. Y el temor a una herida sangrante crecía... hasta que volvió a aparecer Affengruber.

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David Affengruber celebra junto a sus compañeros su gol frente al Atlético de Madrid. / Áxel Álvarez

A un cuarto de hora de la conclusión, con poco tiempo ya para la reacción del Atlético, el austriaco se elevó para rematar el enésimo córner de su equipo. Oblak despejó, pero el balón siguió vivo. Affengruber lo recogió, se revolvió y lo metió al corazón del área, donde debía haber un «9». Y allí estaba André Silva, para remachar. Para marcar. Para hacer su doblete personal, que a un delantero siempre le viene bien. Para ganar. Para salir del descenso. Para confiar, todavía más, en la permanencia. El Atlético ya no apuró, salvo una ocasión de Griezmann salvada por Dituro. El Elche ganó otro día que tenía que ganar. A hombros de Affengruber seguirá en Primera.